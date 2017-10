MICROBUZELE GROAZEI! "Usa din spate era blocata iar in fata flacarile erau foarte mari!"

8

Cretinule

In ce sa urce lumea??? Nu toti au masini sau permise, nu am.mai circulat de 3 ani cu microbuzele, dar imi amintesc cand eram in unul si a inceput sa se umple tot microbuzul ...nici macar scuze nu si-au cerut, cer sa se faca inspectie si toatebsa fie dezinfectate cu solutii speciale periodic, cer sa se anuleze permisul pt 90 de zile soferilor care isi urca mai multi calatori decat locurile care le detin, cer amenzi aspre. Pe mine daca ma gaseste cu 2 in plus in masina imi da amenda ...de ce lor nu? S-ar face bani multi la buget dupa urma lor...