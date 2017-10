"Mi s-a oprit motorul. Catapultez!" Povestea pilotului care s-a prăbuşit de două ori în doi ani cu avionul supersonic

Deasupra Constanței

"Mi s-a oprit motorul. Catapultez!" Povestea pilotului care s-a prăbușit de două ori în doi ani cu avionul supersonic

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ziua de 9 august 1994 a început, pentru piloții de la regimentul de aviație Mihail Kogălniceanu, ca de fiecare dată, cu cercetarea meteorologică a raionului de zbor. Avionul MIG-29 numărul 23, avion de dublă comandă, a decolat pe direcția nord, a urcat la diferite înălțimi, a urcat în raionul de zbor apoi a intrat zece kilometri deasupra mării. Piloții erau căpitan-comandorul Aurel Plăpană și locotenent-comandorul Sorin Iacob. Pe timpul executării zborului, cei doi piloți au cercetat vizual spațiul aerian în care zburau, ziua anunțându-se a fi una senină, toridă, specifică lunii august. După aterizarea sondei meteo și adunarea personalului ce participa la activitatea din acea zi, căpitan-comandorul Ioan Dudaș, comandantul regimentului, a hotărât executarea misiunilor de zbor în condiții normale: vizibilitate 8-10 km, plafon ridicat, vânt calm.În prima ieșire, conform planificării, căpitan-comandorul Viorel Teletin a executat un zbor de încercare a avionului MIG-23MF numărul 223, avion ce ieșise din lucrări tehnice. A decolat normal, a făcut lansare la viteză și a revenit la aterizare în condiții bune. Avionul 223 s-a comportat bine în zbor. Tot în prima ieșire, locotenent-comandorul Gheorghe Marin a zburat cu avionul MIG-23MF numărul 221 fiind cap de formație pentru avionul dublă comandă MIG-23MF numărul 135 pilotat de căpitanul Cristian Păvălașc (cabina unu) și căpitan-comandorul Cornel Ciumpiliac (cabina doi). Era un exercițiu de control pentru zborul în formație a lui Păvălașc. După aterizarea celor două avioane, Marin a raportat comandantului escadrilei, căpitan-comandorului Vasile Leonte, că avionul 221 ar avea oscilații pe pilot automat.În jurul prânzului, la a doua ieșire planificată la zbor, Leonte a hotărât schimbarea avioanelor, astfel: Cornel Ciumpiliac să-l ia pe 221, iar Cristian Păvălașc pe 223. Așa se face că, primul la pistă a intrat Păvălașc cu avionul MIG-23MF numărul 223, contrar regulii stabilite ca avionul cap, avionul aliniat pe stânga la parcare, să intre primul la pistă.Formația a decolat pe direcția nord, la vedere, cu forțaj total și, la înălțimea de siguranță, au escamotat trenul de aterizare și flapsurile. Cristi era la primul zbor în simplă comandă cu formația și era atent la aparatele de la bord, în special giroorizontul, altimetrul și vitezometrul.- Urcăm la 1.000 de metri, a zis Ciumpi.La două minute de la decolare formația de MIG-23MF brăzda cerul senin deasupra localității Târgușor, moment în care Cristi l-a văzut bine pe Ciumpi și i-a rapor-tat prin radio: „Am intrat în formație”. „Confirm. Te văd”.Capul formației l-a văzut în oglindă cum se menținea în aer și cum îi „tremurau” aripile la viteza de 750 km/oră.Lucrul în zona doi: aprins lampa rezervor 3Cele două avioane MIG-23MF au intrat în viraj pe dreapta, la 2.000 de metri înălțime, dincolo de localitatea Crucea.- Formația 221 la Hanu Morilor.- Confirm!- Am intrat în zona doi. Aprobați începerea lucrului.- Aprob 221.La viteza de 800 km/oră, capul formației i s-a adresat coechipierului său: „Atenție! Începem exercițiul”.Deodată, pilotul Cristi Păvălașc, exact când era în partea de sus a buclei, a observat avertizorul consumului de combustibil. Raportează:- Mi s-a aprins lampa REZERVOR 3.Ceea ce însemna că la bord mai avea 1.300 litri de combustibil. Ciumpi îi ordonă:- Părăsește formația și du-te acasă!Imediat căpitanul pilot îl anunță prin radio pe conducătorul de zbor:- Aprins REZERVOR 3. Vin la aerodrom…În eter, pe toate lungimile de undă ale canalului radio, cuvintele pilotului sunt recepționate de toată lumea. George, ofițerul-navigator de la Stația de Dirijare (SDA) și-a înfipt ochii mai adânc în ecranul indicatorului, lovind cu degetul spotul luminos ce reprezenta avionul 223.- 223 ești la 70 km de aerodrom, intră pe ARK zero.- Confirm ARK zero.- Menține direcția, i-a zis Toma. Ciumpi, tu pe unde ești?- Sunt în spatele lui la trei kilometri. Am trecut de Cuza Vodă, dar nu văd scurgeri de combustibil.- Du-te mai aproape de 223!Ciumpi s-a apropiat în viraj, dar la 500 km/oră, nu a observat scurgeri de combustibil. Cele două avioane își continuau zborul către aerodrom.- S-a aprins REZERVOR 1. Intru la virajul trei. Pe bord s-a afișat cantitatea de 900 litri de combustibil.- Aprob intrarea la virajul trei.- Tren scos.„Catapultez“La 600 de metri înălțime, Cristi pilotează cu ochii pe aparate și se așteaptă la ce e mai rău. Mai trecuse printr-o situație critică chiar în decolare, cu un an în urmă, când au apărut oscilații puternice în tangaj după decuplarea regimului de forțaj al motorului. Atunci n-a mai avut ce face. S-a salvat prin catapultare…Iar acum trecea din nou printr-o situație dificilă. „Soarta”, și-a zis el în gând. A verificat curelele parașutei pe care le strânsese înaintea decolării…- Mi s-a aprins lampa RĂMAS 600L, a raportat pilotul din aer.- Confirm! Vino normal la aterizare, i-a transmis Toma.- La virajul patru. Flaps 15 grade. Am pista la vedere.După intrarea pe direcția de aterizare și după trecerea stației Radiofar Îndepărtat (RFI), Cristi a raportat:- Trecut de RFI. La 5 km de prag. Mi s-a aprins lampa „REZERVOR CONSUM”.Și apoi, imediat, Cristi Păvălașc a dat un ultim raport care i-a amuțit pe toți:- Mi s-a oprit motorul. Catapultez.- Catapultează, i-a strigat Tomiță în microfon…Pilotul a acționat cu hotărâre manetele de catapultare. Ultima înălțime citită, 240 de metri și viteza 350 km/oră i-au rămas întipărite pe retina ochilor înainte de a simți cum sare în aer, brusc, cupola de deasu-pra. A urmat scaunul pe care era strâns legat, scaun aruncat cu forță în sus de cartuș și rachetele reactive. În final, detașarea de scaun. Căpitanul pilot se afla în siguranță sub cupola albă a parașutei de salvare…Cornel Ciumpiliac a văzut toată scena catapultării și a raportat prin radio: „E-n parașută la 3 km de pistă…” Raportul lui i-a liniștit pe toți cei din aer și cei de la sol. Căpitanul pilot Cristian Păvălașc se salvase din nou prin catapultare.În doi ani două catapultări. Unul din cazurile foarte rare petrecute în aviația supersonică.Căpitan-comandor aviație (r)Nelu Enache - ARPIA,Filiala Constanța