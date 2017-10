„Mi-au pus caracatiţă, deşi nu exista niciun semn că parcarea era interzisă!“

O șoferiță reclamă un abuz al Poliției Locale

„Mi-au pus caracatiță, deși nu exista niciun semn că parcarea era interzisă!“

Turiștii care ajung în stațiunea Mamaia au parte de o surpriză mai puțin plăcută: Poliția Locală stă la pândă pentru orice abatere și, țac, se trezesc cu roțile blocate de „caracatiță“. Oamenii sunt supărați că, atrag atenția ei, sunt blocate roțile chiar dacă în zonănu este niciun indicator cu staționarea interzisă!Sezonul estival își intră în drepturi și, în special la sfârșit de săptămână, stațiunea Mamaia este refugiu atât pentru constănțenii în căutare de distracții, cât și pentru turiștii veniți din țară. Cu toții sunt întâmpinați de polițiștii locali care, de câteva săptămâni, își concentrează atenția asupra stațiunii. Motivul, după cum ne-a declarat Daniel Bratu, șeful Poliției Locale Constanța, îl constituie asigurarea fluenței traficului. „Odată cu sezonul estival în stațiunea Mamaia se circulă foarte greu. Dar sunt trei benzi pe sens și vrem să ne asigurăm că sunt libere. În plus, ne asigurăm că nu este blocat accesul pe alei și către parcări”, a afirmat polițistul. Iar „clienți” sunt destui. Numai duminică au fost blocate roțile a 76 de autoturisme.„Nu erau semne în zonă că parcarea este neregulamentară!“O „caracatiță” galbenă atașată de roată, când îți este lumea mai dragă, îți poate strica vacanța, și mai ales dacă socotești că ți s-a făcut o nedreptate. „S-a întâmplat duminică, 24 iunie. Mașina era parcată într-o zonă unde nu existau indicatoare cu oprirea interzisă, pe marginea carosabilului. Când am mers la mașină, a venit și un polițist comunitar, care ne-a cerut actele - inclusiv permisul, deși nu era nimeni la volan, deci ar fi trebuit să ceară doar cartea de identitate - și m-a anunțat că trebuie să plătesc 50 de lei deblocarea. I-am explicat că nu eu am parcat mașina, ci doar am venit să o iau, așa că nu are niciun drept să-mi dea amenda. Plus că nu sunt semne în zonă care să mă avertizeze că parcarea este neregulamentară, de unde înțeleg că este în regulă să parchez”, a reclamat Simona P., o șoferiță care s-a trezit cu roțile blocate, pe o alee de acces înspre un club din stațiune. Aceasta a continuat: „Toate aceste aspecte au fost scrise de polițist, cu mâna lui, la capitolul mențiuni pe procesul verbal, după ce i-am spus că fără aceste specificații nu semnez actul. Deși a admis că am parcat corect, am plătit totuși deblocarea”.Trebuie menționat că pe procesul verbal se menționează că sancțiunea a fost aplicată pentru „crearea unui obstacol celorlalți conducători auto”.Și în ceea ce privește eliberarea bonului au fost nereguli, a semnalat femeia. „Băiatul care face deblocarea roților ia mai întâi banii și abia după cinci minute vine cu bonul, dar numai dacă insiști pentru el. I-am explicat că dacă îmi ia banii fără să îmi elibereze chitanța se numește că ia șpagă, de față cu polițistul, dar fără succes. În plus, m-a întrebat dacă vreau și ștampilă pe bon, de parcă ar fi opțional”, a mai afirmat șoferița.Femeia a plătit contravaloarea deblocării, dar este decisă să conteste procesul verbal, având în vedere că s-a făcut un abuz.Ce spune Poliția LocalăPe de altă parte, Daniel Bratu, șeful Poliției Locale Constanța consideră că subordonații săi și-au făcut datoria, conform legii. Potrivit acestuia, lipsa indicatorului privind parcarea sau staționarea interzisă nu exclude blocarea roților. „Aleea respectivă are caracter de drum public, ceea ce înseamnă că pe partea dreaptă este o linie continuă, de culoare albă, care reprezintă faptul că oprirea este interzisă. De asemenea, staționarea neregulamentară este și în cazul în care este îngreunată circulația și pot fi blocate roțile”, a explicat polițistul. Reprezentantul instituției a continuat: „Consider că polițistul a respectat baza legală. De altfel, majoritatea polițiștilor pe care îi avem au o experiență de patru ani, nu sunt novici să greșească. Bineînțeles, însă, cei care sunt nemulțumiți pot face contestație și dacă se constată că s-a făcut exces de zel, ne asumăm răspunderea”.În ceea ce privește eliberarea cu întârziere a bonului fiscal, polițistul a precizat: „Problema eliberării chitanței este strict a prestatorului. Dar trebuie menționat că angajatul care vine pe teren are o casă de marcat la mașină, cu care nu poate să vină până la mașina contravenientului. A luat banii, a mers și a marcat, apoi a adus înapoi bonul. Era mai grav dacă nu îl aducea, dar din experiența de până acum vă spun că aceștia își fac datoria”.