„Mi-au fost furate gândurile şi date la Radio România Actualităţi“

Cunoaște-ți polițistul de proximitate!

„Mi-au fost furate gândurile și date la Radio România Actualități“

În cadrul rubricii prin care ziarul „Cuget Liber” vă face cunoștință cu polițistul de proximitate din cartierul dumneavoastră, în această săptămână vi-l vom prezenta pe agentul șef adjunct Daniel Manda, „proximist” în cadrul Secției 4 Poliție Constanța. Agentul șef adjunct Daniel Manda este polițist din anul 1994 și „proximist” de când acest concept a fost împrumutat de la elvețieni, respectiv 2003. El are arondate următoarele zone: Topolog (Stația de Salvare), Amzacea, Complex Traian, strada Justiției, perimetru în care se află aproximativ 20.000 de locuitori. El poate fi contactat la numărul de telefon 0241/614505. Daniel Manda ne-a declarat că se confruntă cu foarte multe plângeri care nu sunt de competența Poliției, el încercând să consilieze astfel de persoane, să le îndrume către instituțiile care sunt competente să le rezolve problemele. Foarte multe sesizări privesc stări conflictuale intra sau interfamiliale. „La astfel de probleme se ajunge, în special, din cauza lipsei de comunicare, oamenii - românii în mod special - se pare că nu știu și nici nu doresc să discute între ei” - ne-a spus polițistul, care, prin munca sa, încearcă să suplinească acest deficit de comunicare fie în familii, fie între familii și să restabilească o legătură normală și lipsită de animozități. Primăvara și toamna se încing spiritele „Primăvara și toamna sunt foarte multe plângeri de genul acesta. Nu știu, e ceva cu perioadele astea… Iar oamenii se plâng de fel și fel de probleme, de la unele banale - că se aud tocurile vecinei din apartamentul de deasupra ori zgomote din timpul unor partide de sex - până la sesizări serioase și la care trebuie să intervenim imediat, tocmai pentru a preveni fapte mult mai grave” - ne-a spus Daniel Manda. El recunoaște însă că „este o muncă titanică să faci - de exemplu - niște vecini să se împace”. Ceea ce este îngrijorător - și un lucru de care s-au plâns majoritatea „proximiștilor” constănțeni cu care am stat de vorbă până în prezent - este neîngrădirea, neselecționarea ori neverificarea prealabilă a unei sesizări înainte de a fi înregistrată la Poliție. Adică, orice cetățean, poate face plângeri peste plângeri, chiar dacă se verifică o dată și se consemnează că sunt nefondate. El se poate plânge în continuare, iar omul legii este obligat să facă din nou verificări, audieri și toate celelalte proceduri, pentru a stabili aceeași situație de fapt… „Am fost nevoiți să audiem, într-o situație, oamenii de pe o stradă întreagă, pentru că o femeie a făcut plângeri împotriva tuturor vecinilor! Până și pentru faptul că două corzi de viță de vie trec din grădina vecinului în grădina lui, un bărbat a făcut sesizare la Poliție. Știu că ne-am dus la fața locului pe o ploaie torențială. Personal, am luat un foarfece și am tăiat corzile respective… “ - ne-a declarat Daniel Manda. Șicane: 24 de plângeri doar între doi foști soți… Alte probleme și plângeri cu duiumul sunt înregistrate de la bolnavi psihic aflați în evidențe ori nu. „Cu unul m-am trezit într-o dimineață la birou cu o sacoșă plină cu măști de gaze(?!) Nu știu de unde le luase - erau oricum deteriorate - probabil că nici el nu mai știa de unde le procurase, dar spunea atât de stăpân pe sine că eu i le-aș fi cerut încât nu am putut să-l conving de contrariu. Le puteți vedea în geanta respectivă… (n.r. - polițistul ne arată, într-un colț al biroului său, geanta cu măștile de gaze)”. „Dacă e să se uite cineva în statisticile Poliției Române, câte sesizări se confirmă și câte nu, s-ar lua cu mâinile de cap” - ne spune Daniel Manda. „În străinătate nu se face astfel. Noi consumăm timp și bani inutil” - spune omul legii, care, de ani de zile lucrează cu cetățeanul, știe care sunt problemele lui, dar este dezamăgit că cei care fac legile în România nu vin să-l întrebe, pe el ori pe colegii lui, cu ce se confruntă și să dea soluții pentru ca situația să se îmbună-tățească. „Am un caz, de exemplu, de divorț. Persoane publice, nu spunem nume. Numai ca să se șicaneze, în șase luni au depus 24 de plângeri!!!” - spune polițistul. „La fel, avem o bătrână, în fiecare lună vine cu o altă plângere. Ea este conștientă că noi trebuie să-i primim orice sesizare. Ne spune în față: «Atâta timp cât legea îmi permite să depun plângeri, așa voi face»… Ce poți să-i mai spui? Se abuzează de lege, iar legea este, la rândul ei, ineficace, mai ales în situații în care este imperios necesară impunerea unor reguli ori sancțiuni” - ne-a spus polițistul, vrând să puncteze anomaliile sistemului și ineficacitatea lui. 70 la sută dintre plângeri nu sunt de competența Poliției „O altă sesizare căreia a trebuit să-i răspundem în termeni… normali a fost una în care o femeie - acum de vreo 81 de ani - a scris ministrului de Interne că «i-au fost furate gândurile și date la Radio România Actualități»” - ne-a spus agent șef adjunct Daniel Manda. „Avem însă și sesizări serioase. De exemplu, în perioada asta, avem cazul unui soț care și-a luat copilul, de 11 luni, de la soție, pentru că aceasta, venită din Italia, de la lucru, a spus că vrea să divorțeze. A ieșit un scandal monstru când s-au întâlnit rudele celor doi, am aplicat sancțiuni, dar cazul este în continuare monitorizat, pentru că, în orice moment, poate avea loc un nou conflict” - spune Daniel Manda. „Peste 70 la sută dintre plângeri nu sunt de competența Poliției, sunt făcute de bolnavi psihic ori nu se confirmă” - ne-a declarat polițistul, care are convingerea că până când legea și sancționarea drastică a acelora care o încalcă nu vor fi puse la punct, lucrurile nu o vor lua pe un făgaș normal în România.