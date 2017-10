"Mi-a spus că a fugit pentru că s-a temut de integritatea lui fizică şi morală" / Dan Andronic despre Sebastian Ghiţă

"Mi-a spus că a fugit pentru că s-a temut de integritatea lui fizică și morală" / Dan Andronic despre Sebastian Ghiță

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Andronic a făcut dezvăluiri la România TV despre întâlnirea pe care a avut-o cu fostul deputat Sebastian Ghiță, la Belgrad.Jurnalistul a povestit că Sebastian Ghiță nu l-a lăsat să-l fotografieze și nici măcar să-l înregistreze, fiind nevoit să-și noteze într-un carnețel ceea ce au vorbit. Andronic a mai spus că fostul deputat a fugit din țară pentru că se temea de integritatea sa fizică și morală."Ne-am întâlnit în fața unui magazin și nu l-am recunoscut, venea spre mine și nu mi-am dat seama că e Sebastian Ghiță. A slăbit foarte mult, e mult mai reținut decât era înainte de decembrie 2016, mult mai calculat, mai atent, nu a vrut să îmi arate unde e casa în care stă. I-am cerut să mă ducă la restaurantul unde a fost arestat, am fost acolo, am vorbit. Chelnerul care a venit să ne întrebe dacă vrem ceva se uita foarte insistent la el și era nedumerit, era același chelner ca în seara în care a fost arestat, dar nu l-a recunoscut", a declarat Dan Andronic.Andronic a mai declarat că Sebastian Ghiță nu s-a lăsat fotografiat. Ba mai mult, acesta nu a vrut nici să fie inregistrată discuția pe care a purtat-o cu jurnalistul:"Nu m-a lăsat să-l fotografiez, nu m-a lăsat nici măcar să-l înregistrez, am notat ca pe vremuri în carnețel. Mi-a spus că celula în care a stat avea 9 metri pătrați, avea acces zilnic la magazinul închisorii, juca baschet în fiecare zi, toată lumea se purta frumos. A spus că a fugit pentru că s-a temut de integritatea lui fizică și morală. Mi se pare mult mai preocupat de situația legală pe care o are, de procesele în curs, decât de dezvăluiri. Nu mi s-a părut că e un om înfrânt. Nu a încercat nimeni din România să-l contacteze și nu a refuzat niciun contact", a spus Dan Andronic la România TV.Jurnalistul Dan Andronic a mai spus că în data de 16 decembrie, când Sebastian Ghiță a fugit din țară, procurorul Negulescu s-a dus la arestul de la Câmpina, care e unul dintre cele mai dure din România, și acolo i-a ales celula lui Ghiță și tovarășul de celulă.Dan Andronic a anunțat vineri dimineață pe pagina de Facebook că s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță la Belgrad."Am aflat multe lucruri în privința modului în care a fost reținut Sebastian Ghiță. Se încerca să se pună presiune pe Sebastian. El este acum mult mai reținut, mult mai atent la ceea ce spune. Mi-a zis că dacă nu era vorba de mine, nu făcea acest interviu", a punctat Dan Andronic.Fostul deputat i-a spus lui Dan Andronic că se teme pentru viața lui. "Sebastian Ghiță este mult mai reținut, dar nu resemnat, nu se consideră învins, o ia mult mai așezat ca înainte", spune Andronic.Andronic a precizat că Ghiță a fugit din țară pentru că îi era frică pentru integritatea lui fizică. S-a temut de faptul că dacă va ajunge în arest se poate întâmpla ceva mai rău.„Au existat zvonuri că l-a contactat cineva din România, de la SRI, de la SIE. El a zis că nu, că nimeni nu l-a contactat în afară de familia sa”, a precizat jurnalistul.