Mi-a intrat hoţul în casă, în toiul nopţii! Pot să-l împuşc?

Legalitate Folosire Arme Autoaparare

Asa cum este explicat in articol ca sa ma pot apara in toiul noptii daca cineva intra peste mine eu trebuie sa sar din pat sa deschid seif sau fisier metallic sa deschid cutia cu munitie care si ea este inchisa cu cheia sa introduce munitia in arma si sa ripostez . Intrebare - domnii care au facut legea au idee cam cat dureaza sa faci asta ? Au dumnealor idee ca cineva care a intrat in casa cu o bata simpla si este peste mine in dormitor nu imi da nici o sansa sa fac toate cele cerute de legea dumnealor tampita? Si respectivul ma poate omora inainte sa schitez ceva ? Domnilor permisul de port arma inseamna ca pot sa port arma asupra mea ? NU? Clarificati va rog chestia asta in lege , ca de altfel clarificati in lege si unde poate fi folosita arma de autoaparare. Lege este gri , nu specifica decat ca nu poate fi folosita in locurile aglomerate si ALTE LOCURI STABILITE DELEGE. Care sunt alea , ca nu am reusit sa le gasesc in lege.