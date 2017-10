Metode inedite: cum „evadează“ deţinuţii de la Penitenciarul Poarta Albă?

Metode inedite: cum „evadează“ deținuții de la Penitenciarul Poarta Albă?

Ce fac deținuții din penitenciarele din România când se plictisesc? Își inventează dosare! Pentru a fi plimbați până la instanțele judecătorești sau doar pentru simplul lor amuzament cei certați cu legile din România, pe banii noștri și pe nervii magistraților, abuzează de Justiție pentru „a lua aer” și a fi plimbați de gardieni.Instanțele de judecată din țară, și cele constănțene în mod special, sunt supraaglomerate, lucru de care Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii au cunoștință de ani de zile, dar nu au putut face nimic pentru a îmbunătăți situația.Cu sute de dosare pe ședință, judecătorii constănțeni sunt obligați să soluționeze fiecare sesizare în parte cu simț de răspundere, oricât de neînsemnată ori banală ar fi plângerea anexată între coperțile dosarelor. Dacă există și situații disperate în care oamenii își cer niște drepturi legitime, există și o categorie de oameni (implicit dosare) în care magistrații știu că se înscriu la capitolul pierdere de timp… Dar, culmea, sunt obligați de lege să îl piardă!„Plimbările“ care înveselesc deținuțiiEste vorba de deținuții care se plictisesc prin penitenciare și, pentru o „plimbare” la instanțe sau pentru o farsă adresată unuia dintre colegii de celulă, fac plângeri la instanțe, sub un pretext ori altul.Unii atacă o soluție într-un dosar, alții fac cereri de liberare provizorie sub control judiciar, iar când vin în instanță spun că sesizările nu au fost făcute de ei. Acestea se pot con-sidera cazuri fericite, pentru că dosarele se opresc aici… Deținuții își fac chiar farse între ei, astfel că sunt situații în care unii fac sesizările în numele altui deținut. De exemplu, unul care a ales să muncească pentru a beneficia de o scădere a pedepsei, pentru a se „răzbuna” pe el, un coleg de celulă face plângere în numele lui și o trimite la o instanță dintr-un alt colț al țării. Așa că, vrea nu vrea, acesta este luat de gardieni și transportat la instanța care-l solicită.Mai nou, alte plângeri cu care deținuții bombardează instanțele de judecată au ca obiect „stabilire paternitate”, iar ceea ce poate ieși dintr-o astfel de chemare în judecată este de râsu’-plânsu’. În multe dintre cazuri se insistă să se judece dosarul, astfel că magistrații trebuie să dea termene de la o lună la alta și să citeze părțile… Pentru că deținuții cheamă în judecată persoane care există în realitate, indicând chiar adresele complete, judecătorii se trezesc, câteodată, față în față cu situații… jenante.Un magistrat constănțean ne-a povestit că, într-un dosar de acest gen, s-a trezit că un deținut chemase în judecată o bătrână de vreo 70 de ani, dintr-un sătuc uitat de lume! „Recunosc că mi-era jenă să o și întreb pe femeie dacă are vreun copil cu deținutul respectiv…”, ne-a povestit judecătorul. Mai mult, pentru el era cât se poate de evident că femeia fusese pusă degeaba pe drumuri, speriată probabil de citația ce-i venise acasă…Soluția salvatoare!Purtătorul de cuvânt de la Peniten-ciarul de la Poarta Albă, Gabi Botezan, ne-a declarat că acest „fenomen” este cunoscut și că, în fiecare lună, există în jur de 20 de deținuți care sunt „plimbați” la instanțe în baza unor plângeri nefondate, trimise premeditat de aceștia doar pentru a se „plimba” până la sediul Judecătoriei și înapoi.Pentru că astfel de cazuri nu sunt doar la Constanța, șefii Administrației Naționale a Penitenciarelor au găsit o soluție, respectiv aceea de a fi implementat un sistem tip videoconferință, prin intermediul căruia deținuții să fie interogați direct de judecători, fără a mai fi transportați la sediile acestora, dacă își mențin sesizările care ajung pe masa lor ori nu.Problema este că, pentru un asemenea sistem de comunicare trebuie bani, iar până vor fi alocați aceștia pentru așa ceva va mai trece ceva vreme în care ei nu vor face decât să „sugă” bani de la buget…