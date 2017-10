MESAJUL DRAMATIC AL UNEI TINERE ARSE ÎN COLECTIV: "S-au spălat pe mâini. Au păstrat un rănit sau doi, ca să nu bată la ochi"

1

Trist si grav

Piedone e bine mersi, Arafat la fel, singurii care au patit ceva sunt aia mici: patronii, aia de la ISU si cativa din patronii firmelor care s-au ocupat de montarea izolatiilor si artificiilor. Atat ! Gata s-a rezolvat, am uitat, am mers mai departe. Ceea ce m-a ingrozit cel mai tare cand am auzit de Colectiv, in afara de suferinta victimelor, a fost ca puteam sa fiu si eu acolo sau oricare din prietenii mei. Cred ca asta am simtit cu totii. Astia care ne conduc o forteaza exact atat cat ii lasam noi. Si daca noi am mers mai departe, de ce nu ar face si ei la fel ? Am iesit in strada atunci, Ponta a zburat, si imediat ne-am reluat vechile obiceiuri. Nu merge asa cu astia. Acum toata lumea a uitat si se face ca ploua. Si exact pe asta au mizat: mergem blat pana cand uita fraierii dupa care ne vedem linistiti de furat in continuare. Toti asteapta sa se schimbe ceva dar nimeni nu face nimic, ii votam in continuare si avem o memorie foarte scurta. Daca ma intrebi pe mine, piedone trebuia sa fie huiduit/linsat/scuipat la fiecare aparitie de-a lui dupa incident iar arafat dat in suturi afara din institutiile statului. Si noi ce facem ? Nimic... Daca are cineva impresia ca o sa vina altcineva sa faca treaba in locul nostru se insala amarnic. Eu zic sa nu ne mai plangem si sa trecem la fapte altfel nu o sa mai ramana nimic! Renuntati la mentalitatea asta idioata - 'io' si familia mea, restul nu ma intereseaza ! Ei exact pe asta mizeaza !