Mesajul de adio postat de criminal, cu 4 zile înainte s-o ucidă pe Petronela: "Du-te dracu! Singurul vinovat pentru fapta mea eşti tu"

Mesajul de adio postat de criminal, cu 4 zile înainte s-o ucidă pe Petronela: "Du-te dracu! Singurul vinovat pentru fapta mea ești tu"

Ştire online publicată Joi, 26 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Băiatul de 16 ani a postat mesajul duminică, 22 aprilie. L-a șters, ulterior, însă o prietenă a acestuia l-a salvat și l-a publicat astăzi pe rețeaua de socializare.Redăm mai jos, integral, textul postat de Bogdan Ionel, cu patru zile înainte de a comite crima:"Vă rog să mă iertați...Știu că v-am făcut mult rău. Dar cel mai mult ție, Mihaela. Ție ți-am greșit cel mai mult. Sigur o să vă bucurați că o să scăpați de mine. Iubire, o să am grijă de tine, de acolo sus. Știu că familia a fost împotriva relației noastre, nu au înțeles că ne iubim cu adevărat. Și iubire, te rog să îți aduci aminte de mine și să vii la mormântul meu. Vreau ca să fiu înmormântat, aici. În oraș, ca să fiu cât mai aproape de Mihaela. Sper ca lucrurile de la mine să îți aducă aminte mereu și atunci când te uiți la pozele noastre să îți aduci aminte de momentele frumoase.Bogdan împreună cu iubita lui, Mihaela (stânga), și Petronela Mihalachi (dreapta)Bia, Victor, și restul să nu o faceți pe Mihaela de vină pentru că eu nu am să mai fiu, ea nu are nicio vină.Aveți grjă de voi și vă rog să aveți grijă de Mihaela, mai ales familia mea, pentru că voi v-ați făcut cea mai greșită părere despre ea. Și tu, Andreea Codreanu, ca cea mai bună prietenă a ei, nu o lăsa niciodată. Are nevoie de tine.Și iubire, îmi pare rău că te părăsesc acum, am să te aștept acolo sus, să fim mereu împreună.Să știi că te-am iubit și te iubesc. Mi-aș fi dorit enorm să fii soția mea, dar asta este, o să ne întâlnim din nou în ceruri. Și Bia nu cred că ai putut să îmi iei dreptul la fericire și să îmi spui să mă despart de Mihaela.Nu ți-am zis niciodată, dar du-te dracu și nu te mai băga în viața oamenilor. Mi-aș fi dorit să nu am o soră ca tine, o familie ca asta.Singura persoană vinovată pentru fapta mea ești tu, Bianca. Pentru tot ce mi-ai făcut".sursa foto si text: observator.tv