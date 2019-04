Mesaje emoționante după moartea lui Răzvan Ciobanu: “Un suflet neînțeles”

Mai multe vedete din lumea modei au reacționat după moartea designerului Răzvan Ciobanu, aducându-i un ultim omagiu.







Fostul model Dana Săvuică a scris că Răzvan Ciobanu a fost un prieten drag și un “suflet neînțeles”.







“A mai plecat un suflet dintre noi...Un geniu creator, un suflet neințeles, un prieten drag care se retrasese cumva in lumea lui, un spirit curajos, un om cu voință, dar și cu slăbiciuni, o minte inteligentă care a avut o voce despre cum e sa fii ‘altfel’ intr-o societate plină de prejudecăți. S-a stins prea repede și într-un mod tragic. Singur. Cu gândurile lui, poate cu patimile lui...Mie mi-a fost un bun prieten. Ma pomenea mereu că am fost prima femeie care a imbrăcat prima lui creație de designer. El n-a înțeles că onoarea a fost de partea mea. Imi spunea ‘Diva’ si a scris mereu cele mai frumoase articole despre mine, in anii ’90 când eu eram model, iar el era jurnalist. Am amintiri neprețuite cu Razvan Ciobanu. Dumnezeu să te odihnească!”, a scris Dana Săvuică.







Și creatoarele de modă Adina Buzatu și Romanița Iovan au scris mesaje după moartea lui Ciobanu.







“La revedere, prieten drag!”, este mesajul Adinei Buzatu, în timp ce Romanița Iovan a scris: “Ai plecat în Săptămâna LUMINATĂ, să-i încânți pe cei din Rai, cu talentul și bunătatea ta! Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău!”.







Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit luni dimineața, într-un accident rutier petrecut în județul Constanța, după ce mașina pe care o conducea a lovit mai mulți copaci.