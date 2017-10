Menţinut în arest pentru trafic de droguri

Menținut în arest pentru trafic de droguri

Florin Ion, tânărul care a fost prins, în urmă cu o săptămână, cu 150 de grame de cocaină, a formulat recurs împotriva propunerii de arestare preventivă, măsură luată de Tribunalul Constanța pentru o perioadă de 29 de zile. El este acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Audiat, vineri, de magistrații Curții de Apel Constanța, Florin Ion a declarat: „știam că în acea pungă se află un praf alb, dar nu aveam cunoștință despre faptul că ar fi cocaină. Cumnații mei din Spania mi-au trimis-o și mi-au spus că este praf de aur. Eu nu știu ce culoare are aurul, nu am avut niciodată de-a face cu un asemenea obiect…(?!)”. Avocatul lui a susținut că nu există probe clare și concrete că lăsarea lui în libertate ar prezenta pericol pentru ordinea publică. Procurorul de ședință a cerut ca inculpatul să fie ținut în arest. Florin Ion a fost prins în flagrant, la data de 27 ianuarie 2008, în jurul orei 18, în municipiul Medgidia, de lucrătorii Brigăzii de Combatere a Crimei Organizată, în timp ce vindea unui polițist sub acoperire cantitatea de 150 de grame de cocaină. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au dispus menținerea în arest a lui Florin Ion.