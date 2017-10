Membrii unei reţele de prostituţie au fost deferiţi judecătorilor

Membrii unei rețele de prostituție au fost deferiți judecătorilor

Un bărbat și o femeie sunt judecați pentru crearea unei adevărate rețele prin care fete cu vârste cuprinse între 15 și 26 de ani erau exploatate să satisfacă plăcerile sexuale ale diverșilor „clienți“. Alți membri marcanți ai rețelei, fugiți din țară, sunt cercetați de procurori. Indivizii sunt posesori ai unor averi impresionante dobândite pe seama proxenetismului. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Marian Ene Geageac, de 37 de ani, din Constanța și a Nicoletei Bucătaru, de 20 de ani, din localitatea Topraisar, pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și proxenetism. Pentru alte persoane, printre care Mihai Dragnea și Cristian Asăvoaie, anchetatorii au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor. Procurorii susțin că, în perioada iunie 2005 - 26 septembrie 2007, Geageac și Bucătaru, alături de Mihai Dragnea, zis „Mihai Cățelaru“, și Cristian Asăvoaie, zis „Cabzan“, plecat în Austria, cât și cu partici-parea altor persoane, au racolat mai multe minore din familii dezorganizate, cu domiciliile în județele Botoșani, Giurgiu și Constanța. Sub pretextul oferirii unei vieți ușoare, fără muncă, dar cu câștiguri mari, cu distracții și alte satisfacții, le-au găzduit în mai multe locații de pe raza orașului Constanța. Acolo, tinerele au fost inițiate și apoi obligate să practice prostituția, iar sumele obținute în schimbul prestațiilor sexuale, cuprinse între 50 și 80 lei, erau însușite de cei doi inculpați și alți învinuiți. Clientela era obținută prin publicarea unor anunțuri în ziare la rubrica „Matrimoniale“. Exploatarea se-xuală a părților vătămate se efectua prin transportarea fetelor la domiciliile „clienților“, unde erau supravegheate, așteptate, preluate și readuse în locațiile în care erau sechestrate. Disperate, unele dintre fete au apelat la ajutorul „clienților“ pentru a fi eliberate. Așa a procedat și Georgiana Ana Osman, care, la data de 8 septembrie a.c., a reușit să părăsească locația, cu ajutorul „clientului“. Minoră de 15 ani „cumpărată“ cu 250 de euro În responsabilitatea celor doi se reține și faptul că, împreună cu alți învinuiți, aveau „grijă“ să readucă fetele în locațiile în care erau ținute împotriva voinței lor, atunci când ele reușeau, în vreun fel sau altul, să fugă. Este cazul Andreei Mădălina Gherciu, de 16 ani, Anei Georgiana Osman, de 16 ani și Danielei Claudia Murariu, de 19 ani. Nicoleta Bucătaru avea grijă, în permanență, să supravegheze fetele, împiedicându-le să părăsească locațiile unde erau sechestrate, iar atunci când nu se supuneau erau lovite atât de ea, cât și de Mihai Dragnea. Organele de poliție au descins, în ziua de 26 septembrie, la o adresă de pe strada Pescarilor, din Constanța, unde au fost găsite Nicoleta Bucătaru împreună cu Alina Petruța Penciu, de 15 ani și Mariana Olaru. Prima a declarat anchetatorilor că a fost adusă în locația respectivă de Ene Marian Geageac, care a „cumpărat-o“ cu suma de 250 de euro de la un alt proxenet. În timpul percheziției domiciliare au fost descoperite acte de identitate ori certificate de naștere ale mai multor tinere, fotografii cu imagini reprezentându-i pe proxeneți cu fetele din cauză și alte tinere exploatate sexual în diferite locații din Constanța. De asemenea, au mai fost găsite 10 telefoane mobile, 12 cartele telefonice SIM, care erau folosite pentru a răspunde apelurilor „clienților“ și pentru a-i îndruma spre locațiile respective. Numerele telefoanelor erau publicate de proxeneți în anunțurile de la rubrica Matrimoniale, din ziare. La percheziția corporală a inculpatei Bucătaru a fost găsită suma de aproximativ 600 lei, bani obținuți de Alina Petruța Penciu și Mariana Olaru din obligarea la practicarea prostituției, iar la percheziția domiciliară efectuată acasă la Mihai Dragnea, plecat în Franța, a fost găsită suma de 500 de euro, a cărei proveniență nu a putut fi justificată. Averi pe seama prostituției Geageac este recidivist și mai are la activ cinci condamnări pentru furturi. Anchetatorii susțin că bunăstarea inculpaților, care dețin proprietăți și mașini de lux, se datorează acestor afaceri ilegale pe care le aveau. 