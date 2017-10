Membrii comisiei de examinare de la ISU au „confecţionat” 171 de lucrări de nota 10

Organizați pe ateliere

Membrii comisiei de examinare de la ISU au „confecționat” 171 de lucrări de nota 10

Rechizitoriul pe baza căruia au fost trimiși în judecată 17 ofițeri și subofițeri din cadrul ISU, dar și fostul comandant al flotei și un colonel din cadrul Forțelor Terestre, pune în scenă un film, regizat din păcate din bani publici, în care instituții importante ale statului se scaldă în mizeria corupției. Cu de la sine putere și încălcând legile acestei țări, mari comandanți ai Inspectoratului falsifică de la A la Z un examen în urma căruia au fost angajați în mod fraudulos peste 200 de persoane. Cu bilețele, liste și întâlniri conspirative, conducerea ISU a dat dovadă de atâta imbecilitate încât se angajase să promoveze la examen mai multe „pile“ decât numărul de locuri scoase la concurs. Nu se mai pune la socoteală faptul că făcătura de la Constanța bătea atât de tare la ochi și era atât de evidentă încât se vedea și de la București. Dacă la nivelul întregii țări, în urma concursului, doar 39 de candidați au luat nota 10, la Constanța, locul unde s-a răsturnat căruța cu pompieri geniali, nu mai puțin de 171 de concurenți au avut lucrări care au primit punctajul maxim. De aici a și plecat întreaga anchetă, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență auto-sesizându-se în legătură cu notele mari obținute la malul mării. Dar să povestim întregul episod de la început, așa cum reiese el din rechizitoriu. Intervenții de la amiral În data de 15.08.2007 s-a desfășurat examenul scris pentru toate specialitățile scoase la concurs de ISU Dobrogea, în total peste 400 de locuri, pentru care s-au pre-zentat 1.023 de candidați. Înainte de începerea probelor concursului, asupra fostului inspector șef, general (r) Petre Trandafir, a președintelui co-misiei de examen, col (r) Neculai Coman, și a altor ofițeri cu funcții, au început să se exercite de către diferite persoane influențe și intervenții pentru ca anumiți candidați să promoveze. Până în prezent, procurorii au identificat două astfel de persoane care au făcut „lobby“, fiind vorba despre contraamiral (r) Mircea Rusmănică, fostul șef al Flotei, și col. (r) Eugen Romanescu. Cei doi au intervenit pe lângă comandatul ISU, căruia i-au solicitat să facă orice posibil pentru ca anumiți candidați să treacă examenul. Col. Andrei Gabriel Niculae, și el cercetat în dosar, povestește, în calitate de martor, cum a intervenit Rusmănică pe lângă Petre Trandafir: „Între amiralul Mircea Rusmănică și Petre Trandafir au existat discuții în baza cărora amiralul îl ruga pe Trandafir să îl ajute în sensul ca membrii comisiei de examinare să îi ajute o serie de subordonați ai amiralului pentru a fi declarați admiși la examenul ce urma să îl susțină”. Hai să dăm mână cu mână Potrivit rechizitoriului, după stabilirea comisiei de examinare la categoria „servanți – conducători auto”, asupra președintelui acesteia, col. Neculai Coman au început să se exercite influențe din partea colegilor, în același timp el selectându-și propriii candidați pe care urma să-i favorizeze. Chiar dacă era președintele comisiei, Coman știa că orice mișcare trebuie făcută doar cu aprobarea comandatului unității. Așa că s-a dus în biroul lui Petre Trandafir căruia i-a raportat că „are atât candidați proprii, dar și impuși, pe care ar dori să îi favorizeze”, cerându-i acceptul pentru a-i ajuta. În loc să pară surprins și să ia atitudine împotriva subalternului, generalul îi mărturisește că și el are protejați, și îi propune lui Neculai Coman să colaboreze și să întocmească o listă cu cei favorizați. Ei au stabilit ca din această „grupă operativă” să mai facă parte și col. Gabriel Andrei Niculae, col. Viorel Costache și mr. Gabriel Alexandrescu, oameni de încredere ai celor doi. „Cu același prilej, gen. (r) Petre Trandafir stabilește și o procedură de constituire a acestei liste, în sensul că orice solicitare se va face de către orice persoană din Inspectorat sau din afara lui pentru favorizarea unui sau unor candidați să fie supusă analizei și deciziei inspectorului șef, singura persoană care putea să decidă numele căror candidați vor fi trecute sau nu pe mult râvnita listă”, se precizează în rechizitoriu. Col. (r) Neculai Coman recunoaște că a contribuit și el cu 15 candidați proprii și cu alți 15 care îi fuseseră repartizați de șeful său, Petre Trandafir: „Din punctul meu de vedere, declar că am primit, din diverse surse, astfel de solicitări pentru a ajuta cca. 30 de candidați, al căror nume și prenume l-am trecut pe o listă, pe care i-am predat-o în original mr. Alexandrescu, ce urma să re-dacteze lista finală pe laptop-ul său. Cu privire la acești 15 candidați dați de Trandafir, eu trebuia să-i urmăresc nominal și să fac orice demers pentru susținerea lor”. Lista cu protejați Cei cinci inculpați s-au întâlnit în mod repetat în sediul ISU Dobrogea până în ziua examenului scris pentru a configura și reconfigura lista de candidați ce urmau să fie favorizați. În cadrul aceleiași declarații, Neculai Coman mai susține că, tot participând la aceste întâlniri, a constatat cu stupoare că, la un moment dat, numărul candi-daților ce urmau a fi sprijiniți prin falsificarea foilor de concurs era deja exagerat și depășea chiar numărul total de locuri alocat pentru concurs. Persoana desemnată să implementeze în laptop lista acestor candidați a fost mr. Gabriel Alexandrescu, din declarațiile lui reieșind că gen. (r) Petre Trandafir a propus 50 de candidați, Neculai Coman a venit cu câteva zeci de protejați, dar și col. Viorel Costache a predat o listă cu 64 de candidați. Runda finală în care s-au întâlnit cei cinci membri ai „echipei operative” a avut loc cu trei zile înainte de examenul scris, în sala de ședințe a Inspectoratului. Acolo s-a făcut definitivarea listei și primul care și-a dictat candidații a fost gen. (r) Petre Trandafir. El a scos mai multe bilețele ce conțineau fiecare câțiva candidați, pe care mr. Alexandrescu le-a trecut în lista din laptop. Operațiunea a durat ceva timp și, în continuare, ar fi trebuit ca și Neculai Coman și Viorel Costache să dicteze numele propriilor candidați de pe listele lor. Mr. Gabriel Alexandrescu spune că fiecare dintre cei doi avea câte o listă ce conținea numele a peste 100 de candidați. La un moment dat, Trandafir, Costache și Coman au început chiar să se și certe deoarece fiecare încerca să își bage pe listă cât mai mulți candidați. „Îmi aduc aminte că, chiar col. Coman i-a reproșat col. Costache că a adus 64 de persoane pe acea listă, în sensul că a adus o listă mai mare decât a lui, zicându-i că vrea să bage toată Mangalia la examen”, a declarat Alexandrescu. Potrivit procurorului, „se poate trage concluzia că inculpații gen. (r) Petre Trandafir, col. Neculai Coman, col. Viorel Costache, col. Gabriel Andrei Niculae și mr. Gabriel Alexandrescu sunt inițiatorii unei grupări infracționale al cărei conducător era gen. Petre Trandafir, grupare infracțională ce a fost constituită în scopul de a atrage ulterior în cadrul ei și pe membrii comisiei de corectare a lucrărilor scrise, pentru a-i determina să falsifice lucrările scrise pentru toți candidații de pe lista din laptop-ul mr. Gabriel Alexandrescu”. Cum s-au falsificat cele 205 lucrări Ca urmare a expertizei gra-fologice, dar și a recunoașterii inculpaților, în urma examenului din 15 august 2008 au fost falsificate, în timpul activității de corectare, 205 foi de concurs pentru tot atâția candidați, pentru ca aceștia să fie declarați admiși. Din cei 205 candidați cu lucrări falsificate, 13 au fost respinși totuși deoarece au luat note mici la celelalte probe ale concursului. După terminarea examenului scris, lucrările au fost duse pentru a fi corectate într-o sală din Universitatea Ovidius. Acolo, col. Niculae Andrei Gabriel a dat ordin colegilor din comisia de corectare să desigileze toate cele 1.023 de lucrări scrise pentru a putea fi identificate cele ale candidaților protejați. Inculpații au sesizat că lucrările celor 205 candidați sunt de slabă calitate, motiv pentru care le-au selectat și le-au dat deoparte pentru a fi înlocuite cu altele ce urmau să fie întocmite în fals chiar de ofițerii corectori. Pentru a vedea cât de complex și bine organizat era mecanismul de fraudare, cităm în continuare din rechizitoriu: „Mr. Gabriel Alexandrescu dicta din laptop numele candidaților de pe listă, iar ceilalți inculpați și învinuiți se organizaseră pe ateliere. Unii completau rubricile cu datele de identificare ale candidatului, alții completau răspunsurile tip grilă, alți ofițeri corectori aplicau notele, iar alții sigilau lucrarea în colțul dreapta sus. În această modali-tate, au fost întocmite în fals un număr de cel puțin 205 foi de concurs”. Astfel, în urma concursului, nu mai puțin de 171 de candidați au obținut nota 10 la scris, lucru care a uimit chiar și conducerea IGSU și a declanșat scandalul. În timp ce în întreaga țară s-au obținut puțin peste 30 de note maxime, la Constanța se putea vorbi deja despre un leagăn al geniilor. Așa că de la București a fost declanșat un control, care a scos la iveală toate neregulile și infracțiunile constatate mai sus. În urma unor calcule ma-tematice, procurorii au concluzionat că tuturor celor 192 de candidați declarați admiși prin fals li s-a creat un avantaj patrimonial total în cuantum de 6,624 milioane de lei, în timp ce celor 47 de părți vătămate (cei care ar fi luat examenul dacă nu ar fi fost fraudat) le-au fost create un prejudicii totale de 1,27 milioane de lei. Dosarul a fost trimis în instanță cu toți inculpații în stare de libertate, iar cei 19 vor fi judecați pentru fals, instigare la infracțiunea de fals, abuz în serviciu, trafic de influență etc.