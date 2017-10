Membrii clanului Săceanu săltaţi de mascaţi au fost puşi în libertate

2

tigan borat

Sa-i ia draku pe toti boratii din ''Piata''.M-am saturat sa-i vad pe strazi,ar trebui impuscati,mai ales acesti infecti ai societatii care nu fac nimic,niste paraziti sociali,doar fura dau in cap si urla toata ziua in limba lor infecta,care mai bine le-ar fi taiata.De ce draku nu se da o lege sa le taie o mana cand fura,sa-i vedem mai bine pe strazi si lumea sa-i ocoleasca.M-am saturat sa-i vad toata ziua in Piata Grivitei cum vand tigari,telefoane furate,niste jeguri.De ce nu mai vine un Hitler sau un Antonescu macar pentru un an ,sa-i faca sapun,chiar daca o sa iasa negru la culoare, macar sa spalam strazile cu el.