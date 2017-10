Membri ai comisiei Nana, audiaţi la Parchetul General

Membri ai comisiei Nana, audiați la Parchetul General

Marţi, 05 Mai 2015

Membri ai Comisiei parlamentare de anchetă privind terenurile de la Nana sunt audiați, azi, la Parchetul instanței supreme, în dosarul fostului președinte Traian Băsescu privind șantajarea senatorului Gabriela Firea.Procurorii Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție (PICCJ) i-au citat, în dosarul lui Traian Băsescu, pe deputatul Eugen Nicolicea și senatorul Mircea Dobra, pentru a da declarați în calitatea lor de membri în Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea legalității achiziției terenurilor din zona comunei Nana, județul Călărași, scrie gândul.info.Traian Băsescu, acuzat de Gabriela Vrânceanu Firea, a fost audiat, în 24 martie, în dosarul de șantaj. Scandalul Băsescu - Firea a început după ce fostul președinte, referindu-se la senatorul PSD, a spus că și acum poate spune că aceasta este "o bună jurnalistă, dar este catastrofală ca jurist". "Mai bine ar sta în banca ei și s-ar ocupa ce se întâmplă pe moșia soțului ei, unde e primar. Că s-ar putea să nu îl mai găsească într-o zi acasă, dacă nu e atentă. Înțeleg că în parohia lui se întâmplă destule lucruri rele", a spus Băsescu, citat de rtv.net.Recent, Traian Băsescu acuza pe Facebook intervenția în forță a instituțiilor statului:"De șase luni, in Romania, toata lumea descinde. DNA-ul descinde cu armate de mascati si zeci de cameramani pentru a ridica un “guler alb”; DIICOT-ul descinde cu armate de mascati si zeci de cameramani (singurii la care prezenta masiva a mascatilor este justificata). Politia descinde cu mascati si cameramani; Jandarmeria insasi descinde cu mascati si cameramani; ANAF-ul descinde peste micile chioscuri cu coloane de masini si armate de cameramani. Ministrii descind in marile magazine insotiti de armate de cameramani. Si toti interpreteaza legea "de la caz la caz". Oare singura modalitate de a guverna tara este instituirea spaimei de descinderile institutiilor statului? Atentie, spaima vine in acelasi timp cu ura. Trebuie sa ne dorim o tara in care institutiile statului sa fie in primul rand respectate si mai putin temute", a scris fostul șef al statului, pe Facebook.Parlamentarii din comisia Nana sunt chemați să dea explicații la Parchetul General, în dosarul în care fostul președinte, urmărit penal, s-a prezentat deja de două ori în fața procurorilor.