Medicul Victor Boţ, acuzat că a violat mai mulţi pacienţi - copii, cere să fie lăsat liber

Medicul Victor Boț, acuzat că a violat mai mulți pacienți - copii, cere să fie lăsat liber

La Judecătoria Constanța a fost adus și Victor Boț, medicul acuzat de viol. instanța analizează dacă va menține măsura arestului preventiv dispus în cauză. Același judecător care a cerut audierea copiilor, Alexandru Arhip a decis în două rânduri că medicul homeopat Boț să fie eliberat din arest, însă Tribunalul Constanța a întors deciziile.xxxxDoctorul Victor Boț este suspectat că a violat o fată de 11 ani. Surse din cadrul anchetei confirmă faptul că și alți pacienți au depus reclamații pe numele doctorului Boț, ce ar avea legătură și cu alte infracțiuni, separate față de cea de viol. Cazul care a scandalizat constănțenii tinde să ia proporții din ce în ce mai mari. O parte a pacienților lui Victor Boț au prins curaj după mediatizarea cazului de viol, în urma căruia doctorul a fost arestat preventiv . Aceștia au depus plângeri care ar viza, spun anchetatorii, și alte infracțiuni comise de medic. După câteva săptămâni în care au strâns probe împotriva lui Victor Boț, decizia de a fi reținut a fost luată după o înregistrare halucinantă a conversației între doctor și fetiță:Medicul: Te deranjează?Fata: Da.Medicul: Data trecută nu ai zis că te deranjează. Îmi cer iertare. Mă ierți, da?Fata: Să știți că am spus unei prietene și mi-a spus să le zic părinților.Medicul: Vorbește mai încet. Ei lasă, îmi cer iertare. Îmi cer scuze.Fata: O să le spun părinților.Medicul: Îmi cer iertare. Scopul meu era de armonizare, am vrut să te deschizi. Poate nu a fost corect și sănătos, dar sincer nu am făcut ceva rău. Nu știu ce să fac să îndrept lucrurile, nu sunt batjocoritor de copii.