Medicul Marius Militaru se întoarce la Spitalul Judeţean

Donatisau nu Donati!?

bai ma lasa-ti ati reusit sa il prinde-ti DOAR pe dnu Militaru...pai inseamna ca a suparat pe cineva rau de tot, ca daca ar fi sa luam dupa care sunt practicile medicilor in ziua de azi , dnu Militaru e in urma . La spitalul Arsenie Boca , se foloseste urmatorul model , dl dr Exergian Florin (si nu numai el) foloseste tactica Donatiei , nu donezi , nu te operezi , si mai este si tactica Analizelor , (ex : analiza nue buna bre, analiza e buna daca o faci aici la clinica asta la care dr renumit si mestesugarit are un interes) ... ps din pacate doctoriii sunt buni ...dar rai