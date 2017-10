Medicul cu un suflet de aur, ascuns sub o carapace de oţel

Doliu în medicina constănțeană

Medicul cu un suflet de aur, ascuns sub o carapace de oțel

Unul dintre primii medici diabetologi din Constanța, dr. Arsenie Mătușa, este condus astăzi pe ultimul drum. Îi vor fi alături prieteni, colegi și pacienți care au știut că, sub carapacea de duritate pe care o afișa mereu, se ascundea un om sufletist.Și-a dedicat viața medicinii. Mai bine de 40 de ani, dr. Arsenie Mătușa a fost în slujba pacienților, a tratat mii de bolnavi de diabet și boli de nutriție și a format generații întregi de medici în ceea ce înseamnă tratarea diabetului.Născut în Ocnele Mari, județul Vâlcea, dr. Mătușa a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca, unde a cunoscut-o și pe soția sa, medicul infecționist Rodica Mătușa. Din 1978 a lucrat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța; și-a început activitatea în compartimentul de diabet al Clinicii Medicale 1, iar apoi în Clinica de Diabet, Metabolism și Boli de Nutriție, al cărui șef a fost, până în 2009, când i-a predat ștafeta actualului șef, dr. Doina Catrinoiu.În mai 2011 a ieșit la pensie. Chiar și așa, nu a putut să se despartă de lumea medicinii și a continuat colaborarea cu spitalul până în martie 2012, pentru ca ulterior să își viziteze colegii aproape zilnic. De altfel, a venit la spital și cu câteva zile înainte să sufere un anevrism disecant de aortă și să fie internat, în stare gravă, pe Secția de Chirurgie Cardiovasculară. În ciuda eforturilor depuse, colegii săi nu au mai putut să-l salveze, dr. Mătușa stingându-se din viață, duminică.„Nu făcea niciun compromis când era vorba de medicină!“Colegii, pacienții și cei care i-au fost prieteni își aduc aminte cu respect și admirație de dr. Mătușa.„A fost un mare doctor. A fost printre primii diabetologi din Con-stanța și a format multe generații de medici. Orice specialitate medicală avea un stagiu de diabet pe care dr. Mătușa a știut să-l facă extrem de plăcut. Toți colegii mei care i-au fost studenți și-aduc aminte cu mare plăcere de el, pentru că transforma totul într-o poveste. Era un foarte bun orator, iar rezidenții și studenții îl ascultau cu multă plăcere. În schimb, atunci când era vorba de tratarea pacienților, era un coșmar. Era o persoană extrem de pretențioasă, cerea foarte mult de la noi toți. A fost un profesionist desăvârșit, căruia nu-i plăcea să facă niciun compromis atunci când era vorba de medicină. Eu nu am pierdut doar un bun coleg, ci un mentor”, a afirmat dr. Doina Catrinoiu pentru „Cuget Liber”.Cei mai mulți l-au perceput pe dr. Arsenie Mătușa ca pe o persoană dură și distantă; sub această carapace se ascundea, însă, un suflet de aur, spun colegii. „A fost un mare sufletist și un om destul de controversat. Aparent distant și rece, era de fapt un sentimental și un timid. Viața lui era spitalul”, își aduce aminte dr. Ioan Tiberiu Tofolean.În fața lui, ca la examen!„Ciudată relație cu dr. Mătușa. Aparent, lumea era temătoare să intre în contact cu dumnealui. Era foarte exigent, dacă mergeai pentru a-i prezenta un caz, trebuia să fii foarte bine pus la punct. Era un foarte bun clinician. Pentru cei care nu-l cunoșteau sau pe care nu-i accepta în cercul lui trecea drept un om arțăgos, ursuz și distant. Probabil avea niște standarde pe care trebuia să le treci. Era un fin observator, un profesionist desă-vârșit, de o corectitudine rar întâl-nită. Prin trecerea în neființă, medi-cina constănțeană a mai pierdut un specialist de valoare”, își amintește dr. Bogdan Câmpineanu.„Țin minte, în perioada rezidențiatului, eram medic de gardă și a trebuit să-i prezint un caz, pentru consult. Știam ce însemna, că trebuia să cunosc fiecare detaliu, iar colegii nu mi-au dat prea multe șanse. M-am prezentat, i-am spus ce doresc și mi-a răspuns simplu: «Te ascult». M-am simțit ca la examen. La sfârșit, a consultat pacientul și am rămas într-o relație amicală și, îndrăznesc să cred, de simpatie reciprocă”, a continuat medicul.Gastronomia, marea sa pasiuneDincolo de duritatea sa, dr. Mătușa ascundea o mare pasiune pentru gastronomie. „Îi plăcea enorm de mult să gătească, ne-a dat și multe rețete, unele putem să le facem, altele vor rămâne doar ale lui”, ne-a spus, surâzând, dr. Doina Catrinoiu. „Îmi amintesc cum, într-o sâmbătă, când mă schimba din gardă, mi-a vorbit două ceasuri despre piersici. Era o enciclopedie”, a adăugat și dr. Câmpineanu. De asemenea, îndrăgea grădinăritul, mândrindu-se cu grădina bogată și frumoasă de la locuința sa, din cartierul Palazu Mare.Conducerea Spitalului Județean Constanța transmite condoleanțe familiei, în aceste clipe grele prilejuite de trecerea în neființă a celui care a fost dr. Arsenie Mătușa.v v vMedicul va fi condus, astăzi, pe ultimul drum. Cortegiul funerar va pleca, la ora 12,00, de la locuința sa din Palazu Mare, urmând ca slujba de înmormântare să se țină la biserica din cartier. Cortegiul va trece apoi pe la Spitalul Județean Constanța, urmând ca înmormân-tarea să aibă loc la Cimitirul Municipal.