Medicul care "trata" paciente minore cu sex oral, condamnat definitiv

Medicul homeopat Victor Emanuel Boț va sta în închisoare 11 ani și 4 luni, după o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție din România. Instanța supremă a respins recursul formulat de medic, acesta fiind găsit vinovat de violarea a trei minore în cabinetul său. Inițial, Victor Emanuel Boț a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare de Tribunalul Constanța.Un medic din Constanța și-a distrus întreaga carieră, dar și viața. În luna mai a anului 2016, o fetiță, în vârstă de 11 ani, a găsit cu greu curajul de a le povesti părinților „tratamentul special” de care avea parte în momentul în care era dusă la medic. Beneficiind de recomandări bune și fiind cunoscut drept un medic bun, părinții aveau încredere să-și lase copiii nesupravegheați în cabinetul medicului homeopat Victor Boț. Doar că, abuzând de încrederea și influența sa, medicul ar fi abuzat de o copilă, pe care a constrâns-o să se supună unui act sexual oral.Anchetatorii au pus la dispoziție o înregistrare halucinantă a conversației între doctor și fetiță:Medicul: Te deranjează?Fata: Da.Medicul: Data trecută nu ai zis că te deranjează. Îmi cer iertare. Mă ierți, da?Fata: Să știți că am spus unei prietene și mi-a spus să le zic părinților.Medicul: Vorbește mai încet. Ei lasă, îmi cer iertare. Îmi cer scuze.Fata: O să le spun părinților.Medicul: Îmi cer iertare. Scopul meu era de armonizare, am vrut să te deschizi. Poate nu a fost corect și sănătos, dar sincer nu am făcut ceva rău. Nu știu ce să fac să îndrept lucrurile, nu sunt batjocoritor de copii.Incredibil este faptul că, în timp ce medicul îi aplica un „tratament de armonizare”, tatăl fetiței aștepta liniștit pe hol, fără a se gândi la perversiunile la care este supusă fiica lui. Când părinții au aflat, minora a fost de acord să îl viziteze pentru ultima dată pe Victor Boț, pe care l-a și înregistrat, dovadă existentă în dosar.După ce fata le-a povestit părinților ce s-a întâmplat, îngroziți de cele auzite, aceștia au depus o reclamație la Poliție. În tot acest timp s-au strâns probe la dosar, inclusiv înregistrări ale discuțiilor dintre medic și părinți. Acuzat că a obligat-o pe fata de 11 ani să se supună unui act sexual oral, Victor Boț nu a recunoscut nimic. El a susținut, sus și tare, că acestea sunt câteva dintre metodele specifice folosite în tratament, deși procurorii susțin că „a penetrat-o parțial în vagin, fără a-i provoca deflorarea”. Chiar și în fața judecătorilor, medicul a continuat să-și susțină nevinovăția.După ce cazul medicului a devenit un scandal public, mai mulți pacienți și-au făcut curajul de a depune plângeri. Astfel, s-a putut dovedi că Victor Emanuel Boț a violat și alte minore, cu vârste de 3 și 7 ani. Pacienții medicului și-au exprimat în mediul online experiențele pe care le-au avut în cabinetul lui Boț.„Este ciudat rău de tot omul ăsta. Și eu am fost de două ori la el și am renunțat. În loc să trateze problema pe care o aveam, el mă întreba cum este relația sexuală cu soțul meu. Este dus rău. Mie mi-a creat o stare de neliniște de câte ori am fost la el și nu m-am simțit în largul meu”, a povestit o fostă pacientă.