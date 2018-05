MEDICI ŞI ANGAJAŢI AI CASEI DE SĂNĂTATE DIN CONSTANŢA, ANCHETAŢI ÎNTR-UN DOSAR PENAL!

MEDICI ȘI ANGAJAȚI AI CASEI DE SĂNĂTATE DIN CONSTANȚA, ANCHETAȚI ÎNTR-UN DOSAR PENAL!

Ştire online publicată Marţi, 17 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Percheziții pentru probarea unor infracțiuni de fraudă informatică și fals în legătură cu decontarea unor rețete oncologice fictiveLuni, 16 aprilie a.c., ofițerii Direcției Generale Aticorupție (DGA) – Direcția Anchete, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au efectuat două percheziții domiciliare pe raza municipiului Brăila, în vederea probării activității infracționale a inculpatei B.L., față de care s-a început urmărirea penală pentru constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la comiterea infracțiunii de fraudă informatică în formă continuată, instigare la comiterea infracțiunii de uz de fals în formă continuată și instigare la comiterea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată. Tot ieri, față de inculpată. s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar.Astfel, prin rechizitoriul din data de 14.03.2016 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –Structura Centrală s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Ș.L.V., SC A.P. SRL, C.P., V.S., V.D. și S.I.I., reținându-se că aceștia, acționând în cadrul unui grup de criminalitate organizată, au decontat ilegal sume importante de bani de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brăila, în baza unor rețete emise în mod fictiv.S-a reținut că în anul 2009 a fost înființată societatea SC Ahmeya Pharm SRL - (farmacie), administrator fiind Ștefan (fostă Sgîrcitu) Liliana Valentina.Prin rechizitoriul din data de 14.03.2016 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –Structura Centrală s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților ȘTEFAN (fostă SGÎRCITU) LILIANA VALENTINA, SC AHMEYA PHARM SRL, CREȚU PAUL, VASILE SORICA, VASILE DANIELA și SERGHIEV IOLANDA IONICA, reținându-se că aceștia, acționând în cadrul unui grup de criminalitate organizată, au decontat ilegal sume importante de bani de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brăila, în baza unor rețete emise în mod fictiv.S-a reținut că în anul 2009 a fost înființată societatea SC Ahmeya Pharm SRL - (farmacie), administrator fiind Ștefan (fostă Sgîrcitu) Liliana Valentina.Prin intermediul acestei societăți, în complicitate cu medici și funcționari din cadrul Caselor Județene de Asigurări de Sănătate Brăila și Constanța, cu știința majorității angajaților din cadrul celor patru puncte de lucru ale societății, inculpații au decontat ilegal sume importante de bani, simulând eliberarea unor medicamente din stocuri scriptice în baza unor rețete fictive, eliberate de medici specialiști sau de familie.În cursul anului 2011, în calitate de Președinte-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Brăila, inculpata Boboc Luciana a aderat la gruparea infracțională constituită în scopul anterior menționat și a contribuit la decontarea ilegală de către S.C. AHMEYA PHARM S.R.L. a unui număr de 141 (o sută patruzeci și una) prescripții medicale emise de medicul CREȚU PAUL, în sumă de 2.239.952 lei și 239 (două sute treizeci și nouă) prescripții medicale emise de medicul VASILE SORICA, în sumă de 2.943.735 lei prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu.În cursul anului 2011, în calitate de Președinte-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Brăila, inculpata B.L. a aderat la gruparea infracțională constituită în scopul anterior menționat și a contribuit la decontarea ilegală de către S.C. A.P. S.R.L. a unui număr de 141 (o sută patruzeci și una) prescripții medicale emise de medicul C.P., în sumă de 2.239.952 lei și 239 (două sute treizeci și nouă) prescripții medicale emise de medicul V.S., în sumă de 2.943.735 lei prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu.Prin ordonanța din data de 05.10.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, constatându-se că inculpata B.L. are calitatea de avocat, s-a dispus disjungerea cauzei în privința acesteia și continuarea cercetărilor într-un dosar penal separat, sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, și abuz în serviciu în formă continuată.Ulterior disjungerii, din actele de urmărire penală efectuate în cauza inițială au rezultat date noi cu privire la contribuția inculpatei B.L. la activitatea infracțională, stabilindu-se că aceasta, dincolo de acțiunea abuzivă desfășurată în calitate de Președinte - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Brăila, a acționat decisiv pentru constituirea grupului infracțional organizat cercetat în cauza inițială și pentru conceperea mecanismului fraudulos ce a avut drept urmare prejudicierea bugetului Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brăila cu impresionante sume de bani.În cauză există suspiciunea rezonabilă că la începutul anului 2011, inculpata B.L., împreună cu Ș.L.V., S.T. și S.I.I. a constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior mai mulți angajați ai SC A.P. SRL, medici și funcționari din cadrul C.J.A.S. Brăila, în scopul comiterii de infracțiuni și în scopul obținerii de beneficii patrimoniale. Tot la acel moment, inculpata B.L. a determinat SC A.P. SRL - prin administratorul de la acea dată Ș.L.V. - să introducă în gestiunea societății și ulterior în Platforma informatică din asigurările de sănătate, un număr de 153 (o sută cincizeci și trei) rețete fictive prescrise de către medicii C.P. și V.S. în baza a 45 (patruzeci și cinci) de scrisori medicale emise, de asemenea în mod fictiv, de medicii specialiști oncologi B.C. și V.D., precum și 40 (patruzeci) de rețete fictive emise de către cei doi medici specialiști, prin care se atesta în mod nereal eliberarea acestor medicamente prin intermediul SC A.P. SRL, cunoscând caracterul nereal al prescripțiilor, respectiv că rubricile acestora (diagnostic, pacient, medicație) au fost completate în mod nereal, că pretinsul beneficiar al rețetei nu suferă de afecțiunea indicată în cuprinsul acesteia și nu va beneficia de tratamentul prescris, în scopul obținerii unui beneficiu material, constând în primirea, de la C.J.A.S. Brăila, a valorii compensate a medicamentelor. Urmare a acțiunii de determinare desfășurate de suspectă, în perioada 01.01.2011-12.06.2012, SC A.P. SRL a introdus în gestiunea societății și ulterior în Platforma informatică din asigurările de sănătate un număr total de 193 (o sută nouăzeci și trei) rețete fictive prescrise în condițiile menționate anterior, în cuantum total de 3.921.783,24 lei, decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brăila, cu avizul conducătorului de la acea dată al instituției, inculpata B.L..Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigărzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.