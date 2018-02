Medic bătut crunt în spital. Agresorul de 26 de ani a fost reținut

Ştire online publicată Marţi, 20 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Doi tineri s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Mioveni. Unul dintre ei susținea că a fost rănit într-un accident rutier. După ce l-a examinat, medicul de gardă a constatat că nu are nimic. Enervat la culme, însoțitorul tânărului l-a bătut crunt pe doctor. Toată scena a fost surprinsă de o cameră de supraveghere.Medicul s-a ales cu mai multe echimoze. Cu greu rememorează incidentul prin care a trecut."I-am spus pacientului respectiv că nu are urme de violență, că nu are urme de lovire. A devenit celaltă persoană recalcitrantă, prin agresiuni verbale la adresa mea și după aia m-au luat la bătaie. Se mai întâmplă, bine nu la nivel de agresiuni fizice, dar agresiuni verbale de foarte multe ori", spune medicul de la Spitalul din Mioveni.Doctorul și-a scos certificat medico-legal pentru șapte zile și a depus plângere la poliție.Tânărul care l-a bătut nu e la prima ispravă de acest fel. El a mai făcut scandal în luna august a anului trecut când, tot beat fiind, a furat o mașină și a intrat cu ea în altele parcate. Acesta nu avea nici măcar permis.Pentru fapta respectivă este trimis în judecată pentru furt, conducere fără permis și în stare de ebrietate. Iar pentru agresarea medicului de la urgențe urmează să fie dus astăzi în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă.Tânărul în vârstă de 25 de ani, suspectat că a agresat un medic de la unitatea de primiri urgențe a spitalului din orașul Mioveni, a fost reținut de polițiști, în noaptea de luni spre marți.Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, agresiunea a avut loc în data de 17 februarie."Polițiștii din Mioveni au reținut pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, un tânăr bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe săvârșite împotriva unui cadru medical și de tulburarea ordinii și liniștii publice. Tânărul este bănuit că, în dimineața zilei de 17 februarie, ar fi agresat un doctor care era de serviciu", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș, inspector principal Mădălin Zamfir.