Şmecherul cu Audi care a distrus trei autobuze nu a fost găsit

Șmecherul cu Audi care a distrus trei autobuze nu a fost găsit

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Constanța spun că însă se mai realizează cercetări în dosarul întocmit după vandalizarea celor trei autobuze aparținând RATC Constanța, de către ocupanții unui Audi Q7. „Proprietarul autoturismului a fost citat, dar încă nu s-a prezentat la Poliție pentru audieri. Când se va prezenta, se va stabili cine erau ocupanții mașinii și vor fi luate măsurile legale”, a declarat Gelu Manolescu, purtător de cuvânt al Poliției Constanța. În plus, nici mașina nu a fost depistată în trafic, deși a fost dată în urmărire, a afirmat polițistul. Trebuie menționat că oamenii legii întreprind cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, pedepsită cu închisoare până la un an sau amendă. Până în prezent, șoferul primului autobuz devastat, care a fost amenințat cu moartea, nu s-a prezentat la Poliție pentru a depune plângere. „Pentru această infracțiune se fac cercetări doar cu plângere prealabilă”, a continuat polițistul.