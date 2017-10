Şmecherul care a distrus trei autobuze nu a fost găsit

Șmecherul care a distrus trei autobuze nu a fost găsit

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Constanța spun că încă se mai realizează cercetări în dosarul întocmit, vineri, după ce trei autobuze ale Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanța au fost vandalizate de șoferul unui Audi Q7 și de doi amici nervoși. Potrivit oamenilor legii, proprietarul jeep-ului, Ionuț M., a fost citat la sediul Secției 5 pentru audieri, dar nu s-a prezentat. „După ce va fi audiat, se va stabili, cu certitudine, cine se afla în autoturism și vor fi luate măsurile legale”, a afirmat Gelu Manolescu, purtător de cuvânt al Poliției Constanța. În plus, nici mașina nu a fost depistată, deși a fost dată în urmărire, a adăugat polițistul. În prezent, anchetatorii întreprind cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, pedepsită cu închisoarea de până la un an sau amendă. În cazul acestei infracțiuni, au arătat polițiștii, nu se impune reținerea suspecților. În schimb, s-ar putea pune problema ca cei trei să fie reținuți dacă în cadrul investigațiilor s-ar contura și comiterea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. Adică dacă martorii aflați în autobuzele distruse sau locuitorii din zonă ar depune mărturii despre ceea ce au văzut și auzit. Pe de altă parte, polițiștii spun că nici șoferul primului autobuz distrus, cel care a fost amenințat cu moartea, nu s-a prezentat pentru a depune plângere penală. „Iar pentru infracțiunea de amenințare se întreprind cercetări doar la plângere prealabilă”, a subliniat Gelu Manolescu. A mai fost amendat de Rutieră Trebuie subliniat că nu este prima dată când proprietarul Audi-ului Q7 implicat în incident are probleme cu legea. În 2010, a fost amendat de Serviciul Poliției Rutiere cu 540 de lei și i-a fost reținut permisul de conducere pentru depășirea vitezei legale. Constănțeanul a atacat decizia în instanță, iar magistrații au anulat procesul verbal. Anul următor, bărbatul a fost surprins de polițiștii de la Rutieră în timp ce rula pe contrasens și a fost amendat cu 360 de lei. Și la acea dată, magistrații l-au exonerat de plata amenzii și au decis anularea sancțiunii de suspendare a dreptului de a conduce pe drumurile publice.