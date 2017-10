Şmecherii şoselelor îşi mută tupeul în instanţă

Prinși de radar în timp ce "fugeau de extratereștrii"

Șmecherii șoselelor își mută tupeul în instanță

Ai rulat cu o viteză prea mare sau nu ai acordat prioritate și te-a prins Poliția? Nicio problemă. Sancțiunea polițistului poate fi contestată în 15 zile de la primirea procesului verbal. Însă puțini sunt cei care scapă, până la urmă, de reținerea permisului de conducere.Poliția Rutieră Constanța este chemată, an de an, de cel puțin 5.000 de ori în instanță în urma contestațiilor depuse de șoferi nemulțumiți de amenzile sau sancțiunile primite. Însă, după cum ne mărturisesc rutieriștii, șoferii nu fac astfel decât să-și prelungească „agonia”, deoarece, în peste 85% din cazuri, plângerile le sunt respinse de judecători, iar sancțiunile polițiștilor încep să-și producă efectele. „Cele mai multe contestații sunt înregistrate atunci când este reținut permisul de conducere. Acest lucru nu se întâmplă pentru că șoferii consideră că au dreptate, ci pentru că legea le dă posibilitatea ca, în momentul în care introduc o astfel de plângere împotriva unui proces verbal, să poată să își redobândească permisul și să poată beneficia de dreptul de a conduce pe perioada procesului”, a declarat, pentru Cuget Liber, comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului de Accidente.Doar în 15% dintre cazuri câștigă șoferiiÎn mai mult de 85% din situații, șoferii „plângăcioși” pierd procesul. În 95% dintre cazuri, permisele de conducere sunt reținute având la bază ori un material filmat, cu ajutorul echipamentelor din dotare, ori cu ajutorul unui martor. Însă conducătorii auto, atâta vreme cât mai au o cale de atac și o speranță, abuzează de lege.De exemplu, la o depășire interzisă, dacă mașina de poliție nu are în dotare echipament de filmare, de regulă se oprește și vehiculul depășit, iar atunci, persoana depășită este martorul. Într-o astfel de situație, este destul de greu să convingi un judecător că șoferul incriminat are dreptate.Nu este decât o amânareȘoferii al căror permis de conducere a fost suspendat și au pierdut în fața instanței, sunt obligați ca în 15 zile din momentul în care s-a terminat procesul să se prezinte la Serviciul Rutier, să declare că au pierdut și să predea permisul de conducere. În situația în care nu se prezintă, perioada de suspendare, care s-a stabilit inițial, se majorează cu încă 30 de zile. Așa se face că sunt mai mult de 50 % din cazuri în care conducătorii auto pierd procesele și nu se prezintă în acele 15 zile, deci rămân fără permis cu o lună în plus, și nici nu mai au posibilitatea să beneficieze de reducerea perioadei de suspendare.Cum se poate obține reducerea perioadei de suspendareDacă un conducător auto întrunește condițiile prevăzute de lege i se poate aproba reducerea perioadei de suspendare. Șoferul trebuie să nu fi avut permisul reținut în ultimii doi ani, să nu fi beneficiat de reducere în ultimii trei ani, să aibă experiență în conducere de minim an, să fi susținut testul de cunoaștere a Legislației Rutiere și să-l fi promovat.Ce se întâmplă dacă nu semnezi procesul verbal?Dacă permisul îți este suspendat, faptul că nu semnezi procesul verbal înseamnă că nu poți primi copia. „În momentul în care semnezi un proces verbal nu înseamnă că se recunoaște fapta săvârșită sau că se face vinovat pentru aceasta, ci pur și simplu semnează pentru a primi copia procesului verbal. Dacă, și în pofida explicațiilor polițiștilor, un șofer tot nu este de acord să semneze procesul verbal, se trece la faza următoare, și anume comunicarea procesului verbal la domiciliu sau afișare”, explică șeful Biroului Accidente.Procesul depinde de judecătorJudecătorul este cel care poate dispune anularea procesului, total sau parțial, în funcție de considerentele pe care le are în vedere. De asemenea, tot acesta poate dispune înlocuirea procesului cu un avertisment. „Asta nu înseamnă că procesul verbal nu a fost legal sau întocmit temeinic, ci pur și simplu că judecătorul, ținând cont de argumentele celui care a depus plângerea, poate să dispună o altă sancțiune, mai ușoară. Este dreptul judecătorului și nu înseamnă că fapta nu a fost săvârșită de persoana în cauză”, a afirmat polițiștul.Ce scuze au șoferii în momentul în care sunt prinși „în fapt”?Atâta timp cât legea le permite să conteste decizia polițiștilor, șoferii pot aduce orice argumente, „inclusiv faptul că goneau pentru că îi fugăreau extratereștrii”.Majoritatea celor care sunt prinși rulând cu o viteză mult mai mare decât cea legală au scuze puerile. Cei mai mulți dintre șoferi vin cu motive de genul „Mergeam la spital”, „Merg așa de repede de cinci metri și exact acum m-ați prins” sau „E prima oară în viața mea și jur că n-am să mai fac.” De obicei, conducătorii auto intră în faza de negare și afirmă că, de fapt, nu aveau acea viteză și nu recunosc nici în ruptul capului că ar fi făcut așa ceva, deși polițiștii au filmarea care demonstrează faptul cu pricina.