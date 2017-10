Mazăre plăteşte peste 6 miliarde de lei vechi pentru cafelele pensionarilor

O fi cafea braziliană?

Mazăre plătește peste 6 miliarde de lei vechi pentru cafelele pensionarilor

Cine zice că e criză în regatul lui Mazăre spune prostii. Iar cine insistă că vistieria orașului e goală, habar nu are ce se ascunde în bugetul Constanței. Că, dacă ar fi fost criză economică, ne îndoim că primarul și-ar mai fi permis să cumpere cafele de miliarde de lei vechi. Din dispoziția edilului și pe banii proștilor de constănțeni, vor fi servite în cluburile de pensionari nu mai puțin de 623.000 de cafele, fie ele normale, lungi sau cu lapte, ca să ajungă la toți. Măcar să le mai crească puțin tensiunea bătrânilor de la atâtea cafele, poate or uita de puii și uleiul tăiați de pe listă. Și cum cafeaua de casă e cea mai bună, atunci ne explicăm și de ce firma care va distribui băutura magică a răsărit și a crescut pe lângă ograda pesedistă de la malul mării. Primăria Constanța a atribuit firmei Prodigy Corporation SRL un contract în valoare de 569.400 lei, fără TVA (peste 7 miliarde de lei vechi), pentru „serviciul de instalare utilaje de prelucrare a băuturilor (cafea și băuturi calde) în cluburile pentru pensionari”. Potrivit caietului de sarcini, societatea în cauză va trebui să instaleze câte un tonomat de cafea și ceaiuri în 14 cluburi de pensionari din municipiul Constanța. După ce îl bagă în priză și îl alimentează cu apă și cafea, misiunea s-a cam încheiat. Conform contractului, SC Prodigy va trebui să furnizeze o cantitate maximă de 623.000 de cafele pe durata întregului an, în toate cele 14 locații stabilite de municipalitate. Ținând cont că populația orașului este de 310.000 de persoane, putem estima că fiecare constănțean, fie el sugar, copil, tânăr sau vârstnic, ar putea bea câte două pahare de cafea sau ceai și tot ar mai rămâne. De asemenea, pentru că gusturile și preferințele bătrânilor sunt dintre cele mai variate, vor fi disponibile trei tipuri de cafea: normală, lungă și cu lapte, și un tip de ceai. Dar să vorbim puțin și despre firma care îi va scălda pe bătrâni în cafele un întreg an. SC Prodigy Corporation este un client fidel al Primăriei Constanța pe linie de cafele și ceaiuri. Societatea a furnizat aceleași băuturi și anul trecut, pentru un contract ce a depășit 7 miliarde de lei vechi. Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, firma în cauză are drept principal obiect de activitate consultanță pentru afaceri și management, asociat unic fiind o doamnă pe numele Lucreția Cioară. De menționat că SC Prodigy a aparținut, până mai anul trecut, pesedistului Ovidiu Chircă, soția acestuia fiind judecată alături de Mazăre în dosarul cu retrocedările. Din senin, Chircă și-a cesionat toate părțile sociale cu titlu gratuit către Lucreția Cioară, aceasta fiind, printre alte, soția partenerului său de afaceri în SC G&O Bee Corporation. Așadar, afacerea rămâne în mâna cercului de interese care gravitează în jurul Primăriei. Acest contract, ca și multe altele, vine în contradicție cu văicărelile primarului Mazăre, care ofta și se plângea cât de dramatică e situația bugetului. Sub pretextul crizei economice, edilul a tăiat din pachetele pensionarilor (deși, între noi fie vorba, s-au cheltuit mult mai mulți bani pentru achiziționarea lor), a anulat gratuitatea de 50% a studenților pentru transportul în comun, a pus în ștreang bursele elevilor și a stopat multe alte programe. Așa că, dacă nu mai are să le dea pui, edilul încearcă să le astâmpere foamea pensionarilor cu cafele.