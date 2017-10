Mazăre, citat ieri la Parchet, într-un dosar privind vânzarea unui teren din Constanţa

Mazăre, citat ieri la Parchet, într-un dosar privind vânzarea unui teren din Constanța

Primarul Constanței, Radu Mazăre, s-a prezentat, ieri, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța pentru a da lămuriri cu privire la un teren vândut la licitație în urmă cu cinci ani. La intrarea în sediul instituției, Mazăre a declarat că a primit o citație prin care este solicitat să dea explicații despre o licitație, ce a avut loc în noiembrie 2002, pentru un teren situat pe faleza din oraș și despre care se susține că ar fi fost trucată. „În noiembrie 2002, primăria a vândut la licitație un teren de lângă restaurantul Zorile, cu plan urbanistic, cu hotărâre de Consiliu Local, cu licitație publicată, iar unul dintre acționarii restaurantului, un oarecare Caracotă, cunoscut al lumii interlope, condamnat pentru contrabandă cu țigări, a făcut de curând o plângere la Parchet cum că terenul nu ar fi trebuit înstrăinat pentru că ar fi aparținut societății lui. A existat și un proces în civil ce a avut ca obiect terenul respectiv și Caracotă a pierdut”, a mai afirmat Mazăre. Procurorii, certați de primar El s-a arătat indignat că mai întâi a primit de la procurori o citație și, ulterior, printr-o altă adresă trimisă în urmă cu două zile s-au cerut documente de la Primărie legate de această licitație. „E o rușine, îmi trimite mie, primarul orașului, citație la Parchet în data de 19 octombrie, citație ca să mă prezint azi și abia acum două zile au cerut documentele ca să vadă despre ce este vorba. Este inadmisibil!” - a mai spus Mazăre. El a calificat acțiunea procurorilor drept o bătaie de joc, dar spune că s-a prezentat la Parchet pentru a discuta cu procurorul Traian Poenaru, șeful secției penale, cel care a semnat citația. El a mai spus că și șeful DNA, Daniel Morar, l-ar fi invitat pe Caracotă la București pentru a da detalii cu privire la plângerea formulată. „Am venit la Parchet ca să-l cert pe procuror pentru că nu a studiat documentația înainte de a mă chema. Târâi tu primarul pe la ușile Parchetului înainte de a verifica documentele, licitația, hotărârea de Consiliu Local. Mă duc să îi comunic asta procurorului că e intolerabil. E bătaie de joc. Ce, dacă e procuror își permite ca pentru orice hârtie să plimbe primarul, așa, fără să studieze documentele?”, a mai afirmat Mazăre. El a precizat că nu îl cunoaște pe reclamant, dar că știe că a suferit o condamnare pentru contrabandă cu țigări. În plus, el a spus că are la dispoziție o lună pentru a trimite actele solicitate de anchetatori. Dosar în lucru Purtătorul de cuvânt al Curții de Apel Constanța, procuror Luminița Poenaru, ne-a declarat că pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța se află înregistrat un dosar privind plângerea penală formulată de Nicu Caracotă, din Constanța, ca reprezentant al SC Zorile Mării SA. Plângerea îi are în vedere pe soții Chirața Borună - notar și Viorel Borună, pe Ruxandra Luminița Darie - notar, Constatin Racu și Marcela Frigioiu - ambii directori în cadrul Primăriei Municipiului Constanța, precum și împotriva primarului Ștefan Radu Mazăre pentru săvârșirea unor fapte penale având ca obiect modul în care, la data de 27 noiembrie 2002, s-a înstrăinat o suprafață de teren de 277,66 mp situată în Constanța, strada Smîrdan, din patrimoniul primăriei în favoarea soților Borună. „În luna octombrie 2007, dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, ca urmare a declinării de competență dispusă de DIICOT București. 