Mazăre bagă două miliarde de lei în bănci

Primăria Constanța va cheltui peste două miliarde de lei vechi pentru a monta bănci de odihnă în municipiu și stațiunea Mamaia. Ținând cont că această sumă se cheltuiește an de an, în condițiile în care constănțenii pot vedea băncuțele prin parcuri sau pe faleză doar cinci-șase luni pe an, banii cheltuiți pentru a plimba aceste piese de mobilier urban între depozite și oraș nu par foarte bine chibzuiți. În urmă cu câteva zile, Primăria Constanța a anunțat cerere de oferte pentru contractul „Lucrări privind repararea, vopsirea, montarea, demontarea, transportul și depozitarea băncilor de odihnă, a copertinelor parasolare, a meselor și a butucilor din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia“. Valoarea estimată a lucrărilor, numai pentru sezonul 2011, este de 161.269 lei, fără TVA. Primăria Constanța susține că achiziția acestor lucrări se impune cu necesitate pentru „realizarea unui ambient plăcut al orașului, pentru menținerea imaginii de municipiu curat și îngrijit, oraș turistic, port la Marea Neagră”. Numai că, în realitate, montarea unor băncuțe, fie ele și din aur, nu ar putea ascunde sau lua ochii turiștilor de la munții de mizerie, haitele de maidanezi și haosul urbanistic din Constanța. Din caietul de sarcini, aflăm că cererea de ofertă are ca obiectiv repararea a 1.570 bănci de odihnă (deși majoritatea sunt aproape noi), 250 copertine parasolare și 20 mese, vopsirea a 980 picioare din fontă, curățarea și vopsirea a 200 picioare din metal, 38 picioare din beton și 700 riglete aferente băncilor de odihnă vechi, mon-tarea, demontarea, încărcarea, transportul și depozitarea a 1.117 bănci de odihnă, 350 copertine parasolare, 20 mese și 40 butuci. Anii trecuți, aceeași afacere a costat tot în jur de 2 – 2,5 miliarde de lei vechi, bani încasați de o firmă apropiată edilului constănțean. Firma care a plimbat băncuțele, spre exemplu, în 2009 a fost SC Mobitom. De fapt, societatea în cauză este o abonată fidelă la banii publici de mai mulți ani, toată lumea cunoscând faptul că firma îl are ca acționar pe Gheorghe Oancea, cel care deține și magazinul Brick, bun prieten și partener de afaceri cu primarul Radu Mazăre. Pentru că vorbim de băncuțe, Mobitom a semnat, în urmă cu trei ani, cu primăria un contract pentru furnizarea și montarea a 150 de bănci de odihnă în Constanța contra sumei de 81.250 lei fără TVA, precum și unul pentru repararea și montarea băncilor de odihnă din oraș și din Mamaia, în valoare de 210.012 lei, fără TVA.