Măsuri dure împotriva jocului ucigaş "Balena albastră". SRI intră pe fir

Măsuri dure împotriva jocului ucigaș "Balena albastră". SRI intră pe fir

Ştire online publicată Duminică, 02 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Încă nu am putut stabili o legătură directă între acest joc și situațiile nefericite, însă este foarte clar că ne îngrijorează. Este motivul pentru care Poliția Română desfășoară activități de prevenție și informare, dar lucrul ăsta s-ar concretiza mai bine daca toți ne-am aduce suportul și aici mă refer, în primul rând, la profesori și părinți. Discuțiile cu tânăra generație sunt foarte importante și riscurile la care se expun. Și în Parlament va fi discutată această problemă în Comisia SRI și este foarte bine. Am vorbit cu doamna primar general și marți vom avea o întâlnire în școlile din București și vom încerca să le explicăm elevilor cât este de periculos acest joc. Atâta timp cât se poate accesa online, nu putem spune că nu a pătruns în țară", a declarat Carmen Dan.Săptămâna trecută, șapte elevi au venit la școală, într-o comună din Galați, tăiați pe brațe, iar una dintre eleve a recunoscut că s-a rănit după ce a accesat jocul „Balena Albastră”. Alți zece copii de la două școli din Argeș au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce și-au provocat răni pe brațe. În județul Dâmbovița, un copil de 11 ani s-a spânzurat luni. Polițiștii spun că minorul obișnuia să acceseze internetul și povestea des despre un joc virtual, fiind vorba, din primele informații, despre Balena Albastră.Jocul "Balena Albastră", al cărui final ar putea fi chiar decesul, a intrat în atenția autorităților din România. După ce în alte state jocul a făcut victime, polițiștii au demarat o campanie de prevenire. "Prieteniile din lumea virtuală pot fi fatale" este mesajul campaniei demarate de Poliția Română pornind de la jocul "Balena Albastră", în care participantul are de îndeplinit mai multe sarcini care presupun autoizolarea, automutilarea și chiar suicidul. Autoritățile spun că jocul nu este un fenomen în România însă campania este una de prevenire."Pe rețele de socializare, mai ales în țări care folosesc limbi slavice, circulă un joc pe calculator, care are 50 de niveluri și presupune îndeplinirea de către participant a unor sarcini pe care le primește de la un “custode” sau “mentor”. După intrarea în joc, mentorul distribuie participantului sarcini, iar ulterior, acesta trebuie să facă dovada că le-a îndeplinit prin trimiterea de fotografii sau filmulețe. Sarcinile, trasate pe parcursul a 50 de zile, se referă la automutilare, ascultarea unor melodii cu mesaje suicidale, trezirea în mod sistematic la ora 4:20, vizionarea de filme sau videoclipuri de groază, escaladarea unor clădiri înalte, poduri, izolare de societate. Cazuistica din alte țări ne-a indicat că acest joc nu este promovat doar pe rețele de socializare, ci și pe forumuri private sau diferite canale pe web",explică reprezentanții Poliției Române.