Maşinile înmatriculate în Bulgaria, trase pe dreapta de la 1 ianuarie!

Nu se va intampla asa ceva. Articolul este o fumigena.

Potrivit art. 148 alin. 2 din Constitutia Romaniei "Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare." Astfel, potrivit normelor comunitare, Articolul 25 CE prevede: "Intre statele membre sunt interzise taxele vamale la import si la export sau taxele cu efect echivalent. Aceasta interdictie se aplica de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal." Articolul 28 CE prevede: "Intre statele membre sunt interzise restrictiile cantitative la import, precum si orice masuri cu efect echivalent." Articolul 90 CE este redactat dupa cum urmeaza:"Niciun stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare. De asemenea, niciun stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie." De altfel din prevederile art. 148 alin. 2 din Constitutia Romaniei se constata inaplicabilitatea art. 2141, cap. 21 din Codul Fiscal - Legea nr. 343/2006 care stipuleaza "Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule" si aplicarea prevederilor art. 25, 28 coroborat cu articolul 3 alineatul (3) din [Directiva 92/12] si 90 ale C.E., asa cum rezulta si din jurisprudenta Curti Europene prin deciziile: Hotararea Curtii Europene impotriva Poloniei din data de 18 ianuarie 2007 din cauza C 313/05 si Hotararile Curtii Europene impotriva Ungariei din data de 13 iulie 2006 din cauza C-333/05 si data de 5 octombrie 2006 din cauza C 290/05. Din articolul 90 al doilea paragraf [CE], reiese ca nici un stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie. Astfel, se opune ca un stat membru sa adopte dispozitiile figurand in art. 2141, cap. 21 din Codul Fiscal - Legea nr. 343/2006, conform caruia persoanele care efectueaza achizitii intracomunitare de autoturisme neinmatriculate pe teritoriul national, sa achite o taxa speciala "de prima inmatriculare" pentru inmatricularea in Romania, aceasta taxa fiind o taxa cu efect echivalent in intelesul articolului 25 CE. Notiunea de taxa cu efect echivalent, rezulta dintr-o jurisprudenta si se constata ca orice taxa pecuniara impusa unilateral asupra marfurilor in temeiul faptului ca trec frontiera, oricare ar fi denumirea si modul de aplicare ale acesteia, si care reprezinta o taxa speciala de inmatriculare propriu-zisa constituie o taxa cu efect echivalent in sensul articolelor 23 CE si 25 CE (a se vedea, in special, hotararile din 17 iulie 1997, Haahr Petroleum, C-90/94, Rec. p. I-4085, punctul 20, din 2 aprilie 1998, Outokumpu, C-213/96, Rec. p. I-1777, punctul 20, precum si cea din 5 octombrie 2006, Nadasdi si Nameth, C-290/05 si C-333/05, inca nepublicata in Recueil, punctul 39). Taxa speciala de prima inmatriculare este instituita asupra tuturor autoturismelor inainte de prima lor inmatriculare in Romania si se aplica fie la vanzarea autovehiculului, fie, in cazul unei achizitii intracomunitare, astfel cum este definita in in art. 2141, cap. 21 din Codul Fiscal - Legea nr. 343/2006, la obtinerea dreptului de a dispune de un autoturism in calitate de proprietar si, cel mai tarziu, de la inmatricularea sa pe teritoriul national. Dupa cum a statuat deja Curtea, articolul 90 CE reprezinta in cadrul Tratatului CE o completare a dispozitiilor privind suprimarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent. Aceasta dispozitie are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie care poate decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre (hotararile din 15 iunie 2006 Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 si C-41/05, inca nepublicata in Recueil, punctul 55 si jurisprudenta citata, precum si Nadasdi et Nemeth, citata anterior, punctul 45). De asemenea, in materie de impozitare a autovehiculelor de ocazie importate, Curtea a considerat ca articolul 90 CE vizeaza garantarea neutralitatii depline a impozitelor interne cu privire la concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata interna si produsele din import (a se vedea hotararile din 29 aprilie 2004, Weigel, C-387/01, Rec. p. I-4981, punctul 66 si jurisprudenta citata, precum si Nádasdi si Nemeth, citata anterior, punctul 46). In vederea garantarii neutralitatii impozitelor interne din perspectiva concurentei dintre autovehiculele de ocazie care se afla deja pe piata nationala si autovehiculele similare importate dintr-un alt stat membru decat Romania, trebuie comparate efectele accizelor instituite asupra acestei ultime categorii cu cele ale accizelor reziduale care se aplica primei categorii de autovehicule, deja supuse acestei taxe la prima lor inmatriculare. Aplicarea formulei de calcul prevazuta in art. 2141, cap. 21 din Codul Fiscal - Legea nr. 343/2006 conduce la cresterea nivelului taxei in functie de vechimea autovehiculului. Intr-adevar, din jurisprudenta Curtii rezulta ca un sistem de taxare nu poate fi considerat compatibil cu articolul 90 CE decat daca este organizat astfel incat sa excluda orice posibilitate ca produsele importate sa fie supuse unor taxe mai mari decat produsele similare nationale si, prin urmare, sa nu produca, in nici un caz, efecte discriminatorii (hotararile Haahr Petroleum, citata anterior, punctul 34 si din 23 octombrie 1997, Comisie/Grecia, C-375/95, Rec. p. I-5981, punctul 29).