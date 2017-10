Maşinile înmatriculate în Bulgaria riscă să fie scoase oricând din circulaţie

Aviz șoferilor

Mașinile înmatriculate în Bulgaria riscă să fie scoase oricând din circulație

Pe drumurile județului Constanța circulă, zilnic, peste 10.000 de autoturisme înmatriculate în Bulgaria. Pentru a ocoli taxa de poluare care se ridică la mii de euro, constănțenii care și-au cumpărat mașini la mâna a doua din străinătate preferă să le treacă granița și să le înmatriculeze la bulgari, pe numele unui cetățean sau firmă din această țară. Deși operațiunea pare sigură la prima vedere și zecile de firme care s-au născut din această afacere garantează că nu vor exista probleme cu autoturismul, chiar dacă el este înmatriculat pe numele unui necunoscut, autori-tățile române țin să ne avertizeze că, în multe cazuri, lucrurile nu stau tocmai în regulă. Sunt foarte multe pericole la care șoferii români se expun, plecând de la riscul de a rămâne fără mașină până la situația de a te trezi că mașina ta a fost radiată și circulă ilegal. Astea fără ca proprietarul real – cetățeanul român, să poată interveni în vreun fel. Forumurile auto care dezbat această probleme arată că majoritatea românilor sunt conștienți de prezența acestor riscuri, însă nici așa ei nu se pot îndupleca să plătească o taxă de înmatriculare de 4.000 de euro pentru o mașină pe care au cumpărat-o cu 1.000 de euro. Așa că își asumă aceste pericole și trec cu miile granița la bulgari. 500 de euro, înmatricularea pe numele unui necunoscut Operațiunea de a înmatricula o mașină în țara vecină este foarte simplă, ieftină și nu durează mai mult de trei zile. Dacă la început românii treceau de capul lor granița cu mașinile și le înmatriculau pe numele unor necunoscuți bulgari dornici de a câștiga câțiva bani, acum au apărut zeci de firme specializate în astfel de tranzacții. În principiu, odată ajunși în țara vecină, mașinile sunt înmatriculate pe numele sau firma unui bulgar, se face RCA și ITP, după care se merge la notar. Acolo se întocmesc actele prin care cetățeanul bulgar vinde mașina către cel român, oferindu-i în plus și o procură notarială care îi dă drept de folosință a autoturismului în întreg spațiul european. Toată afacerea nu costă mai mult de 500 de euro, indiferent de tipul sau uzura autoturismului. Pe un site dedicat dezbaterilor pe teme auto, un constănțean, înregistrat cu numele Adrian, povestește cât de ușor i-a fost să își înmatriculeze mașina în Bulgaria: „Anul acesta (n.r. - 2009) am achiziționat un VW Golf 2 din 1991, motor de 1,6 benzină în stare excelentă. Am rugat pe cineva să mi-l aducă din Germania direct în Bulgaria, unde l-am înmatriculat pe numele unui cetățean bulgar. M-a costat mașina 1.000 euro cu tot cu transport și comision și încă vreo 500 euro actele, asta incluzând și CASCO (CASCO a costat 150 euro dar doar soția e beneficiar), iar pe cartea verde sunt trecuți cetățeanul bulgar și soția mea. Circul cu mașina asta fără nicio problemă de un an”. Radiate în 60 de zile Însă, ce nu știu acești șoferi este că, în orice moment, se pot trezi fără mașină sau că se află la volanul unui autoturism scos din circulație. S-au înregistrat deja numeroase astfel de cazuri. Nu demult, în municipiul Mangalia, mai mulți utilizatori de mașini înmatriculate în Bulgaria au rămas fără autoturisme. Proprietarii bulgari din acte au făcut împrumuturi bancare în țara lor pentru care au girat cu aceste mașini. Pentru că nu și-au achitat ratele, banca a venit în România și a ridicat autoturismele. Însă, cei mai mulți șoferi, mai ales dintre cei care și-au înregistrat mașinile pe numele unor persoane fizice din Bulgaria, conduc în prezent mașini scoase din circulație, fără ca ei să cunoască acest fapt. Potrivit comisarului șef Romeo Tecău, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Autovehiculelor Constanța, șoferii români care conduc autoturisme înmatriculate în Bulgaria se supun unor mari riscuri, cel mai mare fiind ca mașina lor să fie radiată. Mai exact, după ce cetățeanul bulgar înmatriculează autoturismul pe numele lui, el are la dispoziție 60 de zile pentru a-l declara la agenția fiscală din orașul de care aparține. Pentru că nu sunt fraieri să se încarce la impozite și taxe cu mașinile românilor, ei nu le declară și astfel, după 60 de zile, ele sunt automat radiate din circulație. Astfel, românii circulă fără să aibă habar cu mașini scoase din circulație, ceea ce constituie infracțiune. Acest pericol este confirmat și de o firmă specializată în înmatricularea autoturismelor în Bulgaria. Reprezentanții companiei româno-bulgare, care are sediul în orașul Ruse și punct de lucru în orașul Bragadiru, ne-au comunicat că ei încheie un contract pe cinci ani cu proprietarul mașinii prin care se angajează să îi plătească impozitele în fiecare an în statul vecin, însă sunt destule situații în care românii s-au trezit din senin cu autoturismele radiate. „Noi încheiem o convenție cu proprietarii. În fiecare an, le plătim impozitul de 50 de euro în Bulgaria, bineînțeles cu banii lor. Altfel, mașinile lor ar fi radiate automat. Sunt destule situațiile de acest fel, mai ales în cazul celor care și-au înmatriculat mașinile pe numele unor cetățeni necunoscuți din Bulgaria. De aceea noi facem această convenție. Spre exemplu, o dată am uitat să trecem pe rol (n.r. – să declare mașina la fiscul bulgar) cinci mașini. După 60 de zile am primit o adresă și o amendă de 100 de leva din partea fiscului de acolo. Dacă nu am fi plătit amenda și nu le-am fi trecut imediat pe rol, acele mașini ar fi fost radiate”, spune reprezentantul firmei. Întrebarea care se pune este ce se întâmplă în situația în care firma dă faliment sau cetățeanul bulgar pe numele căruia este înmatriculată mașina moare? Nu cred că vor veni urmașii individului să plătească anual impozitul pe mașina românului, așa cum nu cred nici că administratorii firmei falimentare își vor mai bate capul cu astfel de lucruri. În asemenea situație, spun autoritățile, ar fi bine să încercați să vă înmatriculați urgent mașina în România, altfel veți fi nevoiți să o trageți pe dreapta fiindcă va fi radiată din oficiu de statul bulgar. Verificări greoaie Din fericire pentru acești șoferi, Poliția Rutieră Română nu are o bază de date comună cu celelalte țări europene, așa că verificarea autoturismelor înmatriculate în alte țări este destul de greoaie și de durată, iar acest lucru se va schimba abia după aderarea țării noastre la spațiul Schengen. Așa că mulți polițiști rutieri se rezumă la doar a verifica actele prezentate de șofer, fără a mai verifica mașina în baza de date a statului vecin. Potrivit Poliției Rutiere Constanța, mașinile înmatriculate în Bulgaria le dau cele mai mari bătăi de cap. Știind că pot fi identificați foarte greu, șoferii comit multe abuzuri și infracțiuni, de la conducerea fără a poseda permis de conducere până la fuga de la locul accidentului. Dacă reușesc să fugă de la fața locului, au șanse mari să scape deoarece martorilor le este greu să rețină numerele de înmatriculare, și chiar dacă reușesc să identifice mașina este greu de dovedit a cui este și cine o conduce. Mai mult, din evidențele poliției reiese că aproximativ o treime dintre aceștia conduc fără a poseda permis, iar majoritatea jafurilor și tâlhăriilor au ca mijloc de transport aceste mașini deoarece nu se află în evidența autorităților române. De asemenea, majoritatea auto-turismelor înmatriculate în Bulgaria prezintă o stare de uzură foarte mare, fiind mașini foarte vechi, cumpărate pe câteva sute de euro din țările vestice. Pentru că nu sunt înscrise în România, acestea cir-culă pe drumurile publice doar pe baza unei inspecții tehnice realizate în statul vecin, autoritățile române neputând astfel să aibă niciun control asupra stării mașinii. Cu alte cuvinte, multe autoturisme sunt adevărate bombe pe roți, însă nimeni nu le poate împiedica să circule pe drumurile publice de la noi.