Maşinile de Bulgaria, spaima şoselelor constănţene: greu de prins, imposibil de controlat

masini bulgaria

Daca am fi in stare sa gindim ne-am da seama ca, ceea ce au facut bulgarii cu masinile sh este normal. Toata lumea civilizata isi poate cumpara o masina sh fara a plati taxa de poluare mai mare decit valoarea masinii! Iar daca te bagi la rate sau leasing esti mincat! Cu banii dati pe asa ceva in 5 sau 7 ani de zile iti mai cumperi o masina sh ! Mi se pare normal si civilizat ca oricine care nu are posibilitati materiale adecvate sa-si poata cumpara o masina sh si spun inca odata: fara a trebui sa plateasca jumatate din pretul ei taxa de priima inmatriculare. Asa ca, bravo bulgarilor poate le vine si altora mintea la cap ! Desi tare m-ar mira....