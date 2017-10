Maşinile de Bulgaria fac ravagii pe şoselele din Constanţa

6

dezastru

in nici-o tara europeana nu circula masini care nu sunt inmatriculate in tara respectiva mai mult de 90 zile . la noi toti tigani ,majoritatea nu stiu sa scrie sa citeasca dar au permis , o alta meteahna a politiei romane. cred ca in judetul constanta are cei mai multi conducatori fara permis si masini inmatriculate in bulgaria