Maşinile cu număr de Bulgaria. "Problema e la… şofer!"

6

Masini inmatriculate in Bulgaria

Am masina inmatriculata in Bulgaria de 4 ani nu am fost implicata in niciun accident, am asigurare, merg anual si fac ITP ( nu la doi ani ca in Romania) nu comit nici o infractiune. Am ales sa nu platesc statului Roman o taxa abuziva. Masina e adusa direct din Germania si inmatriculata de mine in Bulgaria. Statul Roman alege sa piarda anual bani prin mentinerea acestei taxe, statul Bulgar incaseaza de la noi pentru ca statul Roman nu se multumeste cu sume mici!