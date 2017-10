Maşini sparte pentru câteva monede de 10 şi 50 de bani!

Spre disperarea constănțenilor:

Mașini sparte pentru câteva monede de 10 și 50 de bani!

Pentru niște mărunțiș și câteva pachete de țigări începute, doi puști de 13 și 14 ani, din Constanța, au distrus, într-o singură noapte, mai bine de zece mașini. Cei doi au fost surprinși în flagrant, în noaptea de 28 spre 29 octombrie, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în timp ce spărgeau un autoturism. Ulterior, cercetarea străzilor din împrejurimi a scos la iveală că băieții au avut o noapte plină: mai spărseseră opt mașini pe raza Secției 3 și alte patru pe raza Secției 4 Poliție. Toate Dacii Logan și toate având sistemul de deschidere forțat cu un briceag; de altfel, asupra puștanilor au fost găsite bricegele folosite. Din mașini, minorii au furat câteva pachete de țigări și niște mărunțiș: câteva monede de 50 și 10 bani! Astfel, pagu- ba provocată prin distrugerea mașinilor este mult mai mare decât valoarea bunurilor furate! Niciunul dintre cei doi puștani nu este la prima faptă penală. A. M. N., de 13 ani, este copil al străzii și deși s-a încercat în repetate rânduri includerea lui în sistemul de protecție, de fiecare dată a fugit din cadrul Adăpostului de zi și noapte „Gheorghe Hagi”, aflat pe strada Decebal din Constanța. În schimb, este cunoscut de toți polițiștii din Constanța, fiind autorul a numeroase furturi din mașini. De exemplu, luna trecută, a spart aproape zece mașini în localitatea Ovidiu, iar de la începutul lunii în curs a mai adunat trei furturi din mașină și alte șapte tentative de furt, cu distrugerea autoturismului vizat. Cât îl privește pe complicele lui, cu un an mai mare, acesta provine dintr-o familie cu probleme financiare, este elev în clasa a VIII-a la Școala Generală nr. 31 și, de asemenea, mai are la „activ” furturi din mașini.Și în acest caz, pe numele celor doi au fost deschise dosare penale, dar având în vedere că sunt minori, tragerea lor la răspundere ridică probleme. De altfel, polițiștii constată că, în ultimul an, infracționalitatea a fost în creștere în rândul minorilor, confruntându-se cu tot mai multe cazuri de furturi comise de puștani cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, pentru care Codul Penal nu prevede tragerea la răspundere penală.