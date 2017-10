Maşini bulgăreşti cu ITP fals, descoperite la Ostrov

2

Ba e credibil

De ce sa fie incredibil fratioare? Masina nu e pentru oricine. Ca sa ai masina trebuie sa ai si bani. Trebuie sa ai bani si sa o intreti. Nu doar sa o cumperi. Te cred ca ti-ai luat masina cu 1000 de Euro, dar aia nu e masina. As remarca faptul ca in ultima vreme Politia Rutiera a lasat-o mai incet cu controalele asupra ghioarlelor si rablelor bulgaresti. Fac apel pe aceasta cale catre cei de la Rutiera si RAR, sa reia controalele combinate in trafic pentru tragerea definitive "pe dreapta " a cat mai multor jeguri inmatriculate in Bulgaria.

Răspuns la: Incredibil

Adăugat de : Texanu, 21 noiembrie 2014

Propaganda nu se mai opreste, atata ura impotriva bulgaroaicelor n-ai sa vezi. Daca as avea de unde sa fur, mi-as lua si eu infiniti si l-as...