Mașină răsturnată, la Constanța!

In data de 30.03.2019, ora 18.35 un bărbat de 73 ani, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultat 0. 26 mg/l alcool pur în aerul expirat, a condus un autoturism pe DN 39, dinspre Constanța către Mangalia și ajungând la intersecția cu DN 39 B ( Olimp ), din cauza neadaptării vitezei la configurația drumului, la ieșirea din sensul giratoriu a pierdut controlul directiei, a intrat în coliziune cu parapetul despărțitor de pe axul drumului după care s-a răsturnat pe partea carosabilă.In urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto care se afla singur in autoturism.