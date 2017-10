Maşina lui Dan Condrea a fost identificată în imaginile camerelor de supraveghere

Mașina lui Dan Condrea a fost identificată în imaginile camerelor de supraveghere

Ştire online publicată Vineri, 27 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii care anchetează accidentul în care a murit patronul Hexi Pharma au reconstituit traseul parcurs de omul de afaceri, pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere. Mașina lui Dan Condrea, un Opel gri, a fost identificată de anchetatori. Procurorii au verificat imaginile suprinse de toate camerele de supraveghere ale Poliției și ale Companiei de Drumuri.Comunicatul Parchetului General:„În continuarea cercetărilor efectuate în cauza privind accidentul rutier produs la data de 22 mai 2016, soldat cu decesul conducătorului auto, procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au reconstituit, parțial, traseul dinaintea producerii accidentului de circulație, inclusiv prin valorificarea unor înregistrări video surprinse de camerele de supraveghere stradală.Totodată, s-a dispus în cauză efectuarea unor analize ADN și au fost audiați o serie de martori.”Informația transmisă la Parchetul General vine după cinci zile de speculații privind modul în care mașina lui Dan Condrea a ajuns în locul în care s-a produs accidentul. Și asta deoarece vehiculul nu apărea pe imaginile camerelor de supraveghere care au putut fi verificate de jurnaliști. Nu era nicio urmă a prezenței sale duminică seara în cartierul în care locuia omul de afaceri și nici pe posibilele trasee pe care le-ar fi putut parcurge spre Ploiești și de acolo spre Buftea și Corbeanca. Mai mult, paznicii unor proprietăți din zona accidentului susțin că nu l-au văzut nici pe drumurile lăturalnice, pe care le-ar fi putut folosi. Același lucru l-a transmis și Poliția Locală din Buftea, la solicitarea Digi24: pe imaginile camerelor de supraveghere nu apărea niciun Opel gri.„Vorbim despre o reconstituire a lucrurilor petrecute înaintea producerii acestui accident rutier. Nu știm în momentul de față dacă anchetatorii au reușit să obțină imagini de pe traseul pe care Dan Condrea l-a parcurs, în imediata apropiere a locului accidentului, și ne referim aici la localitățile Corbeanca, Buftea, Mogoșoaia și – de ce nu? - DN 1A, pentru că avem o confirmare clară că în acea zi de duminică Dan Condrea s-a deplasat până la Ploiești. Or, această deplasare până la Ploiești s-ar fi putut produce fie pe DN 1, fie pe DN 1A, două drumuri paralele. De menționat este că echipele Digi 24 au verificat cel puțin imaginile de pe DN 1A, în apropierea comunei Dărmănești. În intervalul 16-19.30, mașina lui Dan Condrea nu a trecut pe acest traseu. De asemenea, noi am verificat și imaginile de la intrare în Corbeanca pe DN 1, de la ieșire din Corbeanca și de la ieșire din Buftea și nici în aceste imagini noi nu am putut observa mașina lui Dan Condrea. Cel mai probabil, procurorii au reușit să îl identifice pe DN 1 sau la intrarea în localitatea Ploiești. Bineînțeles, procurorii au la dispoziție toate camerele care țin de Poliția Română sau deținute de CNADNR”, transmite Digi24.ro.