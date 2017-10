Maşină cu numere de Bulgaria, praf şi pulbere. Şoferul e în comă

7

Nu bai Mark... e logic perfect ca sa fie facuta mentiunea ca era o masina cu numere bulgaresti. De fiecare data trebuie spus adevarul asa cum e el. Majoritatea au deficiente vizibile cu ochiul liber. Doua din trei au probleme cu semnalizarea pe spate, adica cel putin un bec de pozitie sau frana nu functioneaza. Ce sa mai vorbim de cele care nu sunt vizibile : franare, directie, poluare, etc. Toate au ITP ul facut pe ochi frumosi. Bine face Politia ca-i opreste mai des in trafic pentru control. Am un vecin ce are o masina cu numere bulgaresti, si care a fost oprit luna asta de doua ori de Politie. Pe mine m-a oprit ultima oara prin 2009. Deci sunt binevenite astfel de "sicane" atat din partea Politiei/RAR, cat si din partea presei. Se umplu inimile de satisfactie celor care au numere romanesti. Nu de alta, dar traim in Romania, si trebuie sa circulam cu masini inmatriculate la noi. Nu ai bani sa o inscrii in Romania, exista autobuze, si maxi-taxi. Masina nu e pentru oricine. Sunt sigur ca va veni ea si ziua aia, cand se va termina cu panaramele astea de masini bulgaresti.

Răspuns la: Ilogic

Mark, 12 august 2015

Nu vad rostul mentionarii in titlu al numerelor bulgaresti, atata timp cat numerele bulgaresti nu au contribuit in niciun fel la producerea...