MASCAŢII AU "BĂTUT" LA UŞI! Percheziţii cu scandal uriaş la Constanţa

1

Rromarlania, bantustan terorizat de starpitura tziganeasca

Fie ca sunt Indo-Tzigani, Greco-Tzigani("Machidoni"), Turco-Tzigani sau Gabori-unguresti, Tziganii din Rromarlania sunt ciuma PERMANENTA ce distruge, cu incetul, morala fostilor Romani. Procentajul Tziganilor oameni-normali, este foarte mic. Cine stie engleza, poate afla ca Americanii de rand cunosc ADEVARUL despre problema tziganeasca - o plaga mondiala. Veti afla ca si un politist American se scuza in fata Tziganilor normali, pentru a putea spune adevarul despre majoritatea covarsitoare ce vegeteaza intr'o antiviata de crima, crima si iar crima; suboameni ce, de necrezut, au facut din fostii Romani, niste carik.turi subumane ce'si intrec...profesorii - Rromarlanii sunt mai rai ca Tziganii! Intr'o carte scrisa de o sudamericanca a carei bunica materna a fost Tziganca, am gasit storia cu piroanele pentru Iisus, dar si o alta storie, cu mult mai relevanta si credibila: "Religia tziganeasca este cea mai simpla si bulversanta religie scornita de o comunitate de suboameni, scrie nepoata unei Tziganci, de profesie jurnalista. In credinta tziganeasca, Dumnezeu este...proprietarul a tot ce exista pe pamant, lucruri si "oameni". "Oamenii", in nimicnicia lor, pentru a deveni si ei proprietari, FURA lucrurile de le Dumnezeu. Ca un facut, Dumnezeu I'A ALES pe Tzigani sa fure lucrurile furate de "oameni" si sa le INAPOIEZE Tatalui Ceresc." D'aia fura Tziganii! Pen'c'o fac pentru Dumnezeu! --- Tragedia umana din Rromarlania este generata de cativa tziganoizi in frunte cu puiul de Tzigan Iliescu, ajunsi...imparati dupa ce si'au impuscat tatal; criminali sanguinari ce au pus ghearele lor de ciori apocaliptice pe puterea socio-economico-financiaro-merdio-politica, primid ajutor logistic, in prima faza, pana in 1997, de la Zsidani bolsevici-satanici in frunte cu Brucan, arhicriminalul supra-longeviv de trista, terorizanta amintire; si de la Jewnglishtanezi diavoli-sanguinari, in a doua faza a k.pIUDAlismului-restaurat, dupa 1997 . In aceste zile negre pentru cei cinci la suta Romani ce mai supravietuiesc in Rromarlania, CRIMA generalizata tziganeasca a ajuns la apogeu sub prim-sinistrul Poanta(Gabor-unguresc dupa "tata", Greco-Tzigan dupa "mama") si gauleiterii Dragnev si Mazare; primul, zlatar-bulgaresc, al doilea, Indo-Tzigan ferentaran. Aceasta troica apocaliptica va vor da lovitura de gratie, voua, Rromarlanilor! Va meritati soarta! http://www.policemag.com/channel/gangs/articles/2001/06/gypsies-kings-of-con.aspx