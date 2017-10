MASACRU în zona Abator: animale spintecate şi cu organele scoase!

8

Sceleratii Romaniei

Cine sau ce va putea pune capat acestor mutilari de suflete umane si canine? Printre fiintele din aceasta tara mai sunt si OAMENI ce-i drept, mai putini, pe ei nu-i protejeaza nimeni? Inteleg ca institutiile statului sunt partase la aceste atrocitati , dar biserica .... unde este, mai are vreun rol in aceasta societate bolnava ,cangrenata? Eu chiar imi pun aceasta intrebare ,mai ales ca nu mi-am ales eu religia. Tot respectul pentru Papa Francisc ,care este alaturi de oamenii aflati in suferinta. La noi asa ceva nu am vazut , o spun cu parere de rau...Luiza Doroftei Ponta, Antonescu , Basescu , Oprescu, Mass-media toata la gramada , o mare parte din populatie, va plac monstruozitatile astea? Sunt parte din opera voastra ,e tara pe care voi o mutilati (si nu ma refer doar la catei). Voi ati deschis cutia Pandorei sa iasa toti psihopatii ,sceleratii, ca sa va puna in practica LEGEA MORTII . Asumati-va si cele mai atroce crime asupra speciei canine.Mizeria la propriu si la figurat din aceasta tara, este oglinda voastra.Va place cum aratati?!