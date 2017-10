Mărturiile şocante ale unui elev de 14 ani care se droghează

Exclusivitate „Cuget Liber“

Mărturiile șocante ale unui elev de 14 ani care se droghează

Consumul de substanțe halucinogene a devenit ultima găselniță în aprecierea „valorii“ școlarilor pentru a fi acceptați în găștile de cartier. Este o realitate cutremurătoare, mai ales că se întâmplă dincolo de gardurile școlilor, dar în proximitatea lor. Rememorarea discuției foarte sincere cu tânărul adolescent B.B., de doar 14 ani, elev în clasa a VIII-a la o școală din Constanța, care se droghează de la 12 ani îmi dă și acum frisoane. Îi plac mult sporturile extreme, dansurile drum and bass, tectonic, electronic. Dar mai ales marijuana!!! Pe care a descoperit-o după ce a testat și produsele din magazinele de vise. „Am cumpărat o prostie de la magazinele astea, crank, care cred că mi-a prăjit neuronii. De fapt am aflat că majoritatea produselor de la magazinele astea sunt otravă de șobolani”. Mi-a declarat la fel de sincer că a încercat toate produsele din magazinele de vise. „Faza este că de fiecare dată când le închid, după aceea se deschid cu produse noi. Prima oară erau bune și dădeau dependență puternică și dăunau mai greu. Cele de acum dăunează din prima. Spiceurile sunt mai periculoase decât drogurile ilegale. Spre exemplu Special Gold conținea înainte mefedronă, iar acum metamfetamină”. După care a început să ne înșire litere precum M1, O2…O5 am aflat că ar fi cu 25 lei mai ieftin. Prima oară erau Puls, Vanilla, Tropical… de fumat. „Când consumi prafuri ai energie, când fumezi ai halucinații… și tot așa, fiecare drog cu efectele lui”. Experiența inițiatică a fost groaznică Prima dată a fumat la vârsta de 12 ani spice-uri din magazinele de vise, pentru că tot auzea de la prieteni că au halucinații și era curios auzindu-i că povesteau cum vedeau elefanți și tot felul de chestii anormale. „A venit un băiat și mi-a zis hai să-ți arăt și ție cum e. Eram uimit cum știa să facă țigările. Prima dată mi-a dat să fumez jumătate de joint și n-am simțit nimic. Mi-a mai dat încă un fum care se numește «mugurel», pentru că se ține într-un anume fel între degete. M-am înecat și din momentul ăla s-a rupt tot filmul. Ca experiență a fost foarte nașpa. Vedeam imaginea cum se ducea stânga-dreapta, sus-jos, după care puțin roz pe blocuri și simțeam că mi se învârte capul ca elicea. Am vomitat și mă enervau cei de lângă mine că râdeau și numai eu știam cât de rău îmi este. Prietenii au stat lângă mine și mă învățau cum să reacționez, pentru că până la urmă ei mi-au făcut-o tot ei m-au ajutat. Când am ajuns acasă m-am speriat de ochii roșii pe care îi aveam, m-am pus în pat și mă simțeam mai rău. Simțeam că se învârte camera cu mine. A doua zi, seara, băiatul care mi-a dat a încercat să mă îndemne să mai fumez o dată și i-am zis un NU hotărât!”. După o săptămână, însă, a încercat din nou sperând că va fi mai plăcut și de-aici viața lui a luat o întorsătură groaznică. Din punctul de vedere al neconsumatorului. Pentru el… „Simțeam că muream!“ Recunoaște că la început a fumat foarte mult. „Cu cât fumam mai mult simțeam că muream. Dimineața mă trezeam cu dureri mari de gât, nas, nu mai vorbesc de cap. Aveam halucinații în continuu, chiar dacă nu consumam. După care am început să mă documentez, să caut infor-mații și am descoperit marijuana. Când fumam spice-uri mă simțeam foarte rău, panicat, mă enervam foarte repede. Prafurile de la magazinele astea cică ar trebui să fie sare de baie, care dă cam aceleași efecte. La marijuana substanța care te face să fi high se numește THC, care din câte m-am documentat îți protejează neuronii, te scapă de cancerul pulmonar. În antichitate, marijuana se folosea ca medicament. Decât să fumezi țigări, mai bine marijuana o dată pe săptămână. Sunt convins că e mai slabă decât cafeaua, alcoolul sau tutunul”. Întrebat dacă se consideră dependent de droguri, ne-a răspuns foarte sigur pe el că NU! „Spre exemplu, chiar și-acum n-am mai fumat de-o săptămână și ceva”. Întrebat de unde o procură, ne-a declarat zâmbind că are și el dealerii lui pe care nu îi poate spune, dar sunt de prin cartier. Dintr-un gram de marijuana, care costă 60 lei, își poate face două-trei țigări mai puternice, sau una care se numește banky. Maxim se pot face șase țigări, pe care le fumează o dată la o săptămână. A slăbit 10 kg în trei zile „Prietenii mei trag pe nas cocaină și mi-au povestit că după cele patru ore cât ține efectul, starea emoțională este foarte urâtă și tot mai vor să tragă, dar nu mai regăsesc aceeași stare care o aveau la început. Eu, sincer, trei zile am tras în continuu, nemâncat, nedormit și tot voiam să trag. Slăbisem cred că 10 kg. M-am și speriat când m-am pus pe cântar. Când m-a văzut mama m-a întrebat ce am făcut de arătam ca o așchie. M-am trezit la realitate când am primit un pumn în cap de la cineva, pentru că vorbeam aiurea. Din cauza oboselii nici nu mă mai auzeam. De atunci mi-am zis că n-o să mai trag niciodată. Ca să scapi de sevraj și să nu mai vrei, trebuie să reziști cam 24 de ore. Am prieteni care din cauza prafurilor nu mai pot să citească, nu mai sunt atenți. Din câte știu eu, când tragi pe nas, pe o nară îți ajunge în creier și pe cealaltă nară la inimă”. „Am stat maxim o oră într-un trip!“ Halucinațiile pe care le dau aceste droguri, în jargonul consumatorilor, se numesc „trip”-uri (în traducere „excursii”). „Omul care a intrat pe poarta aceea nu mai este același om, este o persoană cu totul schimbată. Eu am stat maxim o oră într-un trip. Am consumat spice cu prafuri cu apă, împreună cu un prieten de-al meu la care mergeam acasă. Trăgeam pe nas, fumam, trăgeam pe nas, fumam, toată seara. Dar am ajuns la medic pentru că-mi ajunseseră prafurile la plămâni din cauza unui bonc, din care s-a scurs apă pe linie”. Ne-a mai povestit din ciudățeniile jocurilor pe care le inițiază cu prietenii lui de 14-15 ani în momentul în care sunt sub efectul drogurilor. Când consumi asemenea substanțe trebuie să-ți iei niște măsuri de siguranță. În casă trebuie să fie închise toate ferestrele, să n-ai obiecte ascuțite prin preajmă și să aibă în permanență cineva grijă de tine. La un pas de o tragedie Una dintre experiențele care l-a determinat să nu mai consume atât de mult era să se sfârșească tragic. „După ce am fumat cu cei trei prieteni ai mei, unul s-a dus la baie să bea apă și nu mai venea de-acolo nici după jumătate de oră. Când l-am găsit mi-am făcut cruce. Era cu fundul pe cadă, cu capul în chiuvetă și tremura puternic cu ochii deschiși. I-am dat prima dată o palmă și n-a reacționat. I-am mai dat una puternică și a căzut în cadă și tot tremura rău. Până la urmă i-am aruncat cu multă apă pe față și i-am dat palme, iar când și-a revenit ne-a întrebat ce căuta el acolo. Adevărul e că atunci când suntem drogați nu ne pasă. Nu ne-am panica la fel cum am fi în realitate. Într-un minut ne-a trecut toată sperietura și ne uitam la filmulețe cu tripuri, ne tripam”. Întrebat cum reacționează mama lui, B.B. ne-a povestit despre încrederea pe care i-o acordă, pentru că i-a demonstrat în timp că își cunoaște limitele. În ziua discuției noastre, la ora de dirigenție a prezentat un foarte interesant documentar despre LSD. „Este cel mai puternic drog pe care poți să-l iei doar o singură dată la mulți ani. Cam în 30 de ani îți iese din sânge și este extras din ciupercile halucinogene care dau aceleași efecte. O să-l încerc și pe acesta!”. Imediat l-am întrebat dacă poate fi determinat în vreun fel să nu facă asta. „Toată lumea îmi zice. Dar eu ca experiență vreau să-l încerc!”. Cert este că și-a jurat să nu încerce heroina sau orice injectabil. Dar peste două săptămâni și-a propus să facă jumi-juma, cu un prieten, o ciupercă halucinogenă care costă doar 10 lei. O clipă de sinceritate Sau de luciditate? Recunoaște că a făcut o mare greșeală că a spus în școală că se droghează. „Uite, frate, mă droghez, ce mișto!”. - Sincer, nu mi-aș fi dorit vreodată să am un prieten drogat sau să aflu că existe asemenea substanțe. Mai bine nu apăreau, pur și simplu. - Chiar nimeni nu te poate determina să te oprești? - Ba da, familia. Când o să fiu mai mare și o să trebuiască să am o slujbă n-o să mai pot să consum. - Nu crezi că va fi prea târziu? - Păi, tot ce v-am povestit nu se mai întâmplă acum. Eu nu mai trag pe nas, nu mai fumez de la magazine. Doar mai vreau să încerc niște lucruri care să nu-mi dăuneze așa mult.