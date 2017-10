Cinci ani de SMURD la Constanța

Mărturiile dramatice ale salvatorilor: „Am trăit momente grele. Ne-am resuscitat rudele, prietenii, am pierdut copii“

Prima alarmă pentru echipajele Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) din Constanța a sunat în luna august a anului 2008. La acea dată, cinci medici tineri, susținuți de medicul șef coordonator, porneau cu emoție și bucurieîn această frumoasă aventură, alături de asistente și paramedici - toți lipsiți de experiența muncii în prespital. Au trecut cinci anide la acel prim apel.Au trecut cinci ani de când paramedicii sunt alături de cetățenii județului Constanța. Odată cu trecerea timpului, și SMURD-ul s-a dezvoltat: s-a început cu trei, iar astăzi sunt zece echipaje permanent pregătite să răspundă solicitărilor populației cărora li se alătură și un elicopter SMURD. Zilnic, zeci de persoane sunt asistate medical de către echipajele SMURD Constanța.„În toți acești ani, la Constanța am avut și avem multe cazuri complexe - accidente rutiere, unele foarte grave, cu victime multiple, în stare critică. Am trăit momente grele când am fost solicitați să ne resuscităm rudele, prietenii, colegii, sau când am pierdut pacienți tineri și copii. Nu a fost și nu este ușor, dar dincolo de toate acestea avem satisfacția de a fi salvat vieți acolo, la locul evenimentului. Acum avem și elicopter iar intervenția acestuia la cazurile foarte grave înjumătățește timpul de răspuns. În tot acest timp, cadrele SMURD Constanța au devenit o echipă cu experiență și care poate face față situațiilor dificile”, a declarat medicul coordonator SMURD Constanța, dr. Rodica Tudoran.„Simți că a înviat în mâinile tale“„Unul dintre cele mai emoționante momente a fost când un copil căzut în fântână și scos mort din aceasta, resuscitat de două ori, a fost văzut plimbându-se de mână cu tatăl său după câteva zile. Cazul s-a întâmplat la Midia, s-a petrecut într-o duminică pe la orele 17. Când a fost scos din fântână, copilul de doar doi ani era în stop cardio respirator. După ce a fost resuscitat o dată de ambulanță, apoi de medicii de pe elicopterul SMURD, copilul a fost transportat la spital, unde a făcut al doilea stop cardio respirator în Urgență. Echipa de medici din Urgență l-au resuscitat a doua oară, după care a fost internat în terapie intensivă. Joi după amiază, la patru zile după eveniment, eram de serviciu și, ieșind în curte, l-am recunoscut pe tatăl copilului, care se plimba împreună cu cel mic de mână. O zi mai târziu, acesta a fost externat de parcă nu se întâmplase nimic. E minunată senzația, simți că a înviat în mâinile tale. Acesta este rostul pentru care muncim. Cazurile care merg bine sunt cele care ne dau putere să mergem mai departe. În schimb, dacă există un caz nefericit și moare o persoană, pur și simplu este dificil, însă trebuie să treci mai departe pentru că puterea de a merge mai departe vine din cazurile în care ai succes. Trebuie să lupți pentru viața oricui, în mod egal”, precizează dr. Rodica Tudoran.Înjurați de oameni nemulțumiți. „Peste asta trecem greu”Medicii de pe ambulanța SMURD sunt cei pe care îi întâlnim și în unitatea de primire urgențe. Aici, însă, lucrurile se schimbă, spun doctorii, pentru că oamenii vin supărați, ba chiar îi înjură și fac scandal.„Oamenii vin și țipă la noi, ne jignesc, sunt agresivi și nemulțumiți, de parcă noi le-am vrea răul. Când suntem îmbrăcați în uniforma SMURD, aceștia sunt binevoitori și ne așteaptă cu sufletul la gură, în schimb când suntem la unitatea de primire urgențe se poartă urât. Este bine ca oamenii să înțeleagă că suntem aceiași oameni, iar scopul nostru este să ajutăm mereu. Însă atunci când suntem tratați rău, chiar dacă ulterior cetățenii își dau seama că există motive pentru care îi facem să aștepte și chiar își cer scuze, nu mai simțim nicio bucurie. Peste asta trecem greu”, spune medicul coordonator SMURD Constanța.Activitatea SMURD în cifreAstăzi, pompierii paramedici și personalul medical din structura SMURD Constanța, au cu ce să se mândrească la aniversarea a cinci ani de activitate: au salvat aproximativ 38.000 de adulți și copii. Statisticile arată că de la înființarea SMURD-ului, în august 2008 și până în prezent, echipajele au răspuns la peste 36.000 de solicitări pentru acordarea asistenței medicale de urgență.