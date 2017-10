Mărturii şocante ale deţinuţilor din penitenciarul Poarta Albă

Mărturii șocante ale deținuților din penitenciarul Poarta Albă

Deținuții au șanse să se reintegreze în societate și pot avea o viață normală - asta și-au propus reprezentanții Serviciului de Probațiune Constanța, care i-au adus față în față pe deținuții Penitenciarului Poarta Albă cu reprezentanții celor mai importante instituții din județ. Fiecare dintre cei care au stat după gratii și urmează a fi eliberați are o poveste uluitoare.O mare parte dintre persoanele care ispășesc o pedeapsă în închisoare comit noi infracțiuni după liberarea din detenție. Pentru a încerca să-i reintegreze în societate pe deținuți, reprezentanții Serviciului de Probațiune Constanța au organizat o întâlnire a celor care urmează a fi eliberați în curând din închisoare și cu reprezentanții Instituției Prefectului, Serviciului de Evidență a Populației, Inspectoratului Școlar Județean, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog și DGASPC.Deținuții au discutat despre problemele lor cu reprezentanții instituțiilor. Aceștia au cerut informații, în special, despre modul în care se pot angaja când vor ieși din închisoare, mai ales că marea majoritate nu au nici măcar liceul terminat.„Reducerea riscului de recidivă este un program care se aplică anual, în colaborare cu Penitenciarul Poarta Albă, vizând persoane care au comis diverse infracțiuni și care mai au până la comisia de liberare o fracție. Aceste persoane sunt incluse în program tocmai pentru a fi pregătite pentru perioada de după liberare. Cei șapte deținuți prezenți aici au luat contact cu reprezentanți ai societății civile, unde, dacă vor avea nevoie de sprijin, vor apela la aceste instituții. Noi sperăm că se vor integra în societate”, a precizat Liviu Toader, șeful Serviciului de Probațiune Constanța.„Trebuie să fac ceva în viață“Deținuții prezenți, vineri, la acțiunea menită să-i ajute sunt, la rândul lor, smeriți. Spun că nu vor să se mai întoarcă în închisoare și că vor fi mai buni după ce vor ieși „afară”. Explică faptul că viața în pușcărie nu este una ușoară, mai ales când alți deținuți se iau de tine fără motiv și îți caută nod în papură. Țin minte data când au săvârșit fapta și știu cu exactitate și câte zile mai au până vor fi liberați, dar și cât au ispășit.Unul dintre deținuți, de 32 de ani, a fost închis în 2013 pentru furt de combustibil din vagoanele CFR. A fost condamnat la trei ani de închisoare și mai are o lună și trei săptămâni până ajunge în fața comisiei de liberare. Este în plin proces de divorț, pentru că, spune el, soția nu a mai suportat să fie singură. Are și un copil, pe care îl sfătuiește să nu facă lucruri rele pentru a nu călca pe urmele lui.„Este a treia oară când sunt închis. Prima oară am fost închis pentru ultraj contra bunelor movaruri, distrugere și sechestrare. Celelalte două au fost pentru furt de motorină din vagoane. Acum consider că am ajuns la o vârstă la care trebuie să fac ceva în viață, să stau alături de copilul meu, să îl ajut. Divorțez din cauza anturajului meu, pentru că am lăsat-o singură acasă, iar ca orice femeie, e greu să se descurce singură. A considerat că este mai bine așa. Mi-a fost alături două mandate, însă acum a decis să divorțeze”, povestește bărbatul.Gelozia, bat-o vina!Un alt deținut, de 25 de ani, aflat pentru prima oară în închisoare, po-vestește că gelozia a fost cea care i-a luat mințile și din această cauză este închis. A ispășit o sentință de doi ani și urmează a ajunge în fața comisiei de liberare.„Am prins-o pe fosta mea iubită că mă înșeală. La un moment dat, am văzut mesaje în telefonul ei de la o altă persoană și am văzut negru în fața ochilor. Am bătut-o până am băgat-o în spital. Telefonul i-a rămas la mine, iar când m-au prins, m-au băgat la tâlhărie. Acum nu mai sunt așa, am învățat o lecție. Înainte să intru în închisoare lucram la o șaormerie, aș putea să încerc să fac același lucru, dar - clar - vreau să-mi găsesc un loc de muncă”, spune tânărul.