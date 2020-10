Mărturii din misiunea Haiti. „Toată lumea avea arme, ieșeam pe stradă numai cu vestă antiglonț!”

Prin urmare, în decembrie 2018, după un proces laborios de selecție, acesta a plecat în misiunea umanitară din Republica Haiti. Șapte luni a durat misiunea. Inițial, ar fi trebuit să dureze un an, cu posibilitatea prelungirii pe încă un an, dar în vara lui 2019, reprezentanții ONU au anunțat că își retrag specialiștii, păstrând doar câțiva consilieri, pe linie de politici guvernamentale.



Orașul contrastelor: de la peisaje luxuriante la o sărăcie lucie





Au fost șapte luni cu multe evenimente, își amintește colonelul constănțean. În mare, știa la ce să se aștepte de la pregătirea dinaintea misiunii. „Dar este altceva când vezi cu proprii ochi, când experimentezi”, spune jandarmul constănțean. „Inițial, am plecat zece români. Dar după perioada de integrare, fiecare a fost repartizat pe domeniul său. Eu am fost repartizat consilier al adjunctului Poliției din Cap Haitien, un departament de pe malul Oceanului Atlantic. Acolo, Poliția înglobează totul: asigurarea ordinii publice, investigații, stingerea incendiilor etc. Dar este împărțită pe compartimente, iar unul dintre adjuncți era responsabil pe ordinea publică. Orașul Cap Haitien, cum se numește la fel ca și departamentul, este într-o zonă a controverselor. Pe de o parte, este o regiune foarte frumoasă, dar în oraș era o mizerie cruntă. La câțiva kilometri, însă, erau resorturi de lux, unde ajungeau vasele de croazieră americane și care erau păzite de polițiști”, a relatat col. Constantin Dima despre orașul unde s-a aflat timp de șapte luni.



„Aproape zilnic erau manifestații de stradă, violente”





O zonă unde mulți locuitori nu au apă curentă, iar energia electrică funcționează doar trei – șase ore pe zi, cu multă sărăcie și mase de oameni nemulțumite, care ies în stradă, în manifestări violente, adeseori zile la rând. „Poporul este unul iubitor, care dorește să-și trăiască viața în liniște, dar în ultimii zeci de ani au avut parte de dictatură, de catastrofe naturale soldate cu mii de morți, de lupte civile pentru schimbarea celor aflați la putere. Erau zile la rând când erau manifestații de stradă. Iar la ei manifestațiile nu sunt precum la noi. Se blocau străzile, erau incendiate mașinile, erau doborâți stâlpi, erau închise magazinele și școlile și toată lumea era gonită acasă. În luna martie 2019 au fost aproape zilnic astfel de proteste. Eu, ca participant al misiunii ONU îl consiliam pe adjunctul Poliției pe linie de ordine publică, îi spuneam cum procedăm noi și îl învățam să lucreze modern”, își amintește colonelul Dima.





Instabilitatea economică și politică s-a transpus și într-un nivel crescut de infracționalitate. Așa se face că membrii misiunii ONU erau sfătuiți să nu iasă niciodată singuri pe străzi – mai ales că ieșeau în evidență imediat, fiind persoane de culoare albă într-un popor predominant de culoare neagră. Pericolul îi pândea la tot pasul, fiind cazuri când membrii ONU au murit în misiune, situații când infractori au intrat peste ei în case. „Eram echipați în permanență, când ieșeam, cu veste antiglonț, cască și echipament de luptă”, își mai amintește colonelul Dima. „Toată lumea are arme. În capitală nu era seară să nu se tragă focuri de armă”, a mai adăugat colonelul.





Misiunile ONU din ultimii ani au mai liniștit însă lucrurile, consideră colonelul Dima, care a adăugat că forțele de ordine locale erau dornice să afle cât mai multe informații de la cei care le-au venit în sprijin.





După șapte luni, colonelul Dima s-a întors în țară și a preluat comanda Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis” Constanța. Într-o ediție viitoare vă vom prezenta în ce a constat activitatea grupării în ultimele luni, într-un context pandemic, provocările întâmpinate și realizările actualei conduceri.





Colonelul Constantin Dima poartă uniforma de jandarm de aproape trei decenii, cunoscând, rând pe rând, provocările acestei profesii de la cea mai mică etapă până la cea de comandant de inspectorat. Astfel că, în momentul în care, în 2018, i s-a propus să se alăture misiunii internaționale „Minijust” desfășurată de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în Republica Haiti, a privit totul ca pe o provocare. „Am acceptat, căci îmi doream să văd ce înseamnă să fii militar într-un alt stat, era o oportunitate de a cunoaște modul de lucru al omologilor mei din alte țări, al polițiștilor. Am considerat că a fost o împlinire profesională”, ne-a spus colonelul Constantin Dima.