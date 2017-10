Mărturii de la bordul Bricului Mircea: „Jurnal de marş într-un oraş în care istoria este religie”

Mărturii de la bordul Bricului Mircea: „Jurnal de marș într-un oraș în care istoria este religie”

După ce condițiile meteo nu au mai permis navigația cu vele în siguranță, iar cursa Varna - Novorossiysk, a fost oprită cu 24 de ore înaintea finalului inițial, Nava Școală „Mircea” a acostat în portul Novorossiysk, pe data de 8 mai. Programul din port a fost unul similar cu cel din Varna, STI organizând activitățile standard: deschiderea oficială a manifestărilor din acest oraș, parada echipajelor, jocurile sportive, vizitele la obiectivele turistice din zonă și petrecerea echipajelor.Deschiderea oficială a activităților derulate în cadrul regatei pe timpul staționării în Novorossiysk, din ziua de 9 mai, a fost precedată de parada organizată cu ocazia Zilei Victoriei, o zi foarte importantă pentru istoria Rusiei din Al Doilea Război Mondial. Într-un oraș în care numărul monumentelor (vizibile) dedicate celui de-al Doilea Război Mondial este cu mult mai mare decât al bisericilor, istoria fiind parcă ridicată la rang de religie, toată acea desfășurare de forțe și, mai ales, masa de oameni care a sărbătorit această zi pe stradă alături de armată, a fost impresionantă. După parada militară, parcă la un semn nevăzut, toți acești locuitori au migrat către port, acolo unde erau acostate velierele participante la regată. Conform estimărilor oficiale, în prima zi, au fost o sută de mii de vizitatori.Deschiderea oficială a activităților organizate de STI împreună cu sponsorii și autoritățile locale, s-a desfășurat foarte aproape de locul de staționare al NS „Mircea”. În discursul său, primarul orașului Novorossiysk, Vladimir Sinyagovskiy, a salutat inițiativa STI de a organiza această regată și a mulțumit navelor participante pentru efortul depus pe timpul primei curse a regatei. Seara, a fost organizat un spectacol de muzică corală și muzică pop, în care am fost uimit să văd bucuria oamenilor – probabil, mulți dintre ei, participanți și la parada de dimineață – de a se reîntâlni, de a se bucura de spectacolul vizual oferit de veliere, de a fredona melodiile lor cunoscute și de a admira împreună focurile de artificii.Sâmbătă 10 mai, la fost o zi dedicată sporturilor de echipă pentru că, asemeni navigației cu vele, care nu se poate face individual și competițiile sportive organizate de STI, au fost unele de echipă.Loturile românești, antrenate de locotenent-colonelul Lucian Popa și căpitan-comandorul Bogdan Aur, au fost din nou la înălțime și s-au clasat pe podium la fotbal – locul I (probabil că după experiența de la Varna când am avut două echipe înscrise și au jucat finala împreună, organizatorii au decis ca fiecare navă să nu aibă decât o singură echipă înscrisă în competiție – dar locul III a fost tot românesc, al echipei de pe Adornate); baschet, locul II și volei, locul II. Curios a fost faptul că organizatorii nu au mai inclus în program probele de vâsle, unde schimbasem echipele și ne așteptam la rezultate mai bune decât la Varna. După amiază, a fost organizată parada echipajelor, un spectacol de muzică de fanfară, de culoare, de decență, de bucurie și de PR. Cadeții de pe NS „Mircea”, mai numeroși ca la Varna, au lăsat o impresie frumoasă, prin ținută, prin bucuria de a participa la acest spectacol generat de sporturile cu vele. Pentru că ne-am aflat aici, să promovăm sportul cu vele, munca de echipă și faptul că marea ne învață să lucrăm împreună. La festivitatea de premiere, NS „Mircea” a primit premiul pentru „nava care a avut cea mai bună contribuție la activitățile sportive”.Petrecerea echipajelor, desfășurată în aer liber, a arătat o dată în plus că studenții și elevii români știu să se comporte bine și să se distreze. „Crew party” a mai arătat faptul că atunci când navigația este religia fiecăruia dintre cadeții ambarcați pe velierele participante la regată, barierele de comunicare dispar, iar muzica, voia bună și pasiunea pentru mare, devin subiectele pe care le-au abordat studenții și la care s-au raportat toți când a fost vorba de petrecerea unor momente plăcute împreună.Au fost mulți locuitori ai orașului interesați să vadă nava, au fost mulți cei care au dorit să își facă o fotografie cu NS „Mircea”, astfel încât căldura de afară (în medie 23-26 grade) nu i-a împiedicat să-și aștepte răbdători la coadă, locul pentru a păși pe puntea legendarului velier românesc. Nu trebuie uitată nici presa acreditată pentru regată, care a vizitat nava și a realizat o serie de interviuri la bord."După câteva zile interesante petrecute la Novorossiysk, cadeții și echipajul NS „Mircea” au părăsit acest port în aplauzele locuitorilor și a oficialităților prezente atât pe cheu, cât și de-a lungul golfului care adăpostește portul și unde s-a desfășurat parada velierelor. Urmează două zile de marș și repoziționarea flotei de veliere la Soci, acolo de unde se va pleca pe 18 mai, în cea de-a doua cursă a Regatei Mării Negre, Soci-Constanța.