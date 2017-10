Mărturii cutremurătoare! Cum făcea Alexiu bani grei din afacerile cu morţi. "Mi-a luat şi păsările din curte"

Mărturii cutremurătoare! Cum făcea Alexiu bani grei din afacerile cu morți. "Mi-a luat și păsările din curte"

Începe să se strângă lațul în jurul lui Emil Alexiu, asistentul medical cercetat pentru înșelăciune, în prezent aflat în arestul IPJ Constanța. O femeie care-l cunoaște extrem de bine pe Emil Alexiu, după ce au locuit în același sat ani de-a rândul, ne-a povestit câți bani i-a cerut asistentul medical după ce soțul femeii a murit. De asemenea, femeia povestește faptul că Emil Alexiu i-a luat inclusiv păsări din curte, drept șpagă.Mihaela Profir, o femeie ce locuiește în satul constănțean Dorobanțu, același în care s-a născut și Emil Alexiu, a luat hotărârea de a povesti ziarului Cuget Liber, dar și oamenilor legii, despre ilegalitățile pe care asistentul medical le-a comis în cazul ei. În anul 2012, soțul femeii, în vârstă de 40 de ani, a fost spulberat de o mașină, în orașul Hârșova, fiind lăsat într-o baltă de sânge de către conducătorul auto, care a fugit de la locul accidentului.Având o situație materială precară și faptul că rămânea singură cu un copil cu un handicap sever, vestea a copleșit-o pe Mihaela Profir, care se gândea cu groază de unde va scoate banii pentru înmormântare. „Ajutorul” a venit din partea lui Emil Alexiu, care i-a cerut femeii aproximativ 2.500 de lei pentru a se ocupa de autopsie, îmbălsămare și sicriu.„M-am întâlnit cu el și mi-a spus că rezolvă el. Mi-a spus că mă costă 2.500 lei și se ocupă el de autopsie, îmbălsămare și că îl va aduce acasă. Eu am un copil cu handicap grav, probleme mari de tot, iar suma mi s-a părut exagerat de mare. M-a ajutat Primăria Nicolae Bălcescu cu 1.500 de lei, pentru care am chitanță. De aseme-nea, i-am mai dat 1.050 lei lui Emil Alexiu, în mână, pentru autopsie, îmbălsămare și sicriu”, ne-a declarat Mihaela Profir.Femeia spune că fostul ei consătean i-a promis ajutorul, dar în schimb a înșelat-o așa cum a putut. Mihaela Profir spune despre Emil Alexiu că ar avea un magazin de pompe funebre, acesta fiind și motivul pentru care asistentul medical i-ar fi cerut banii pentru toate serviciile. Doar că, serviciile oferite de Emil Alexiu au fost deplorabile și cel mai probabil… ilegale.„Sicriul era foarte mic, era de copil. A trebuit, cu ajutorul vecinilor, să-l înghesuim în sicriu, apoi am legat cu sârmă pentru că altfel nu stătea. Din câte știu are și magazin care se ocupă cu așa ceva. Când am venit cu haine în sacoșă, m-a certat și mi-a spus că nu trebuia să aduc haine, că le pot cumpăra de la magazin. Când i-am zis să aducă un nou sicriu, pentru că era prea mic, mi-a închis telefonul”, ne-a mai povestit Mihaela Profir.Emil Alexiu mai este acuzat și de faptul că ar fi avut tupeul să vină la Dorobanțu pentru a lua câteva păsări, întrucât suma de 2.500 de lei nu ar fi acoperit toată prestarea de servicii.„Când a venit la Dorobanțu, cu un șofer pe nume Cristi, a luat și câteva păsări din curte, în contul tuturor serviciilor făcute, că mi-a spus că s-a ocupat de tot, că l-a și îmbălsămat. Totuși, tot noi am fost cei care am fost nevoiți să-l spălăm cu șervețele umede, pentru că a mințit când a spus că l-a îmbălsămat. Și-a bătut joc de noi și cu sicriul, cu absolut tot. Este din același sat cu noi și l-am sunat să-i bat obrazul, dar nu a recunoscut nimic, a spus că nu este vinovat de nimic”, conchide Mihaela Profir.Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța au anunțat suspendarea contractului de muncă în cazul asistentului medical Emil Alexiu, după arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.„În baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța dispune suspendarea de drept a contractului individual de muncă al salariatului Alexiu Emil, începând cu data de 25 ianuarie 2017, conform art. 50, lit. g din Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.