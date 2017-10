Mărturia unui pompier, după incendiul de la azil: "Bătrânii imobilizaţi strigau disperaţi pentru că vedeau flăcarile"

Mărturia unui pompier, după incendiul de la azil: "Bătrânii imobilizați strigau disperați pentru că vedeau flăcarile"

O persoană a murit și alte 19 au fost intoxicate cu fum, fiind transportate la spital, într-un incendiu care izbucnit, sâmbătă dimineață, la un cămin de bătrâni din Capitală. Ionel Negrescu, unul dintre primii pompieri care au intervenit pentru stingerea incendiului de la căminul pentru bătrâni, a povestit că atunci când a intrat în clădire a trăit "un sentiment foarte trist" văzând bătrânii care strigau disperați că vedeau flăcări la geam și fumul foarte dens, fiind imobilizați și neputând să se evacueze, scrie romaniatv.net"Un sentiment așa de mare nu am simțit niciodată. Să vezi când acei bătrâni îți cer ajutorul și tu, practic, tu trebuie să evacuezi unul câte unul. Nici nu puteam mai mulți în același timp din cauza accesului pe scări, foarte îngust. (...) Strigau disperați că vedeau flăcări la geam și fumul foarte dens și te uitai practic că erau imobilizați și nu puteau să se evacueze. Am trăit un sentiment foarte trist", a spus plutonierul major Ionel Negrescu, șef gardă intervenție, Detașamentul Pompieri Vitan, citat de Agerpres.El a povestit și ce a văzut când a intrat prima dată în căminul pentru bătrâni și cum a stabilit modalitatea de evacuare a bătrânilor."Am pătruns în interior, era foarte mult fum. Am intrat într-un salon, am văzut acei bătrâni care se uitat la noi. Practic erau imobilizați la pat și nu puteau să se autoevacueze. Atunci am identificat toate persoanele ca să le spun tuturor celor care vin să ne ajute unde sunt, în stânga și în dreapta. Am ales să le evacuez pe cele care erau în încăperile inundate cu fum. (...) Mi-am dat seama că eram foarte puțini și nu puteam să facem față să evacuăm un număr mare în același timp și din cauză ce eram puțini la locul intervenției, până să ne vină celelalte forțe și aveam o cale de evacuare foarte îngustă. Chiar dacă erau încă 15-20 de colegi tot trebuiau să aștepte să coborâm acei bătrâni", a precizat Ionel Negrescu.Pompierul a arătat că atunci când a ajuns, pentru unul dintre bătrâni nu se mai putea face nimic așa că a decis mai întâi evacuarea celorlalte persoane."La etajul unu erau majoritatea bătrânilor și am mai găsit o persoană la etajul doi (...), dar era cuprinsă de flăcări. Mi-am dat seama că nu mai pot face nimic pentru acea persoană, ardea, era carbonizată, și de aceea am închis ușa ca să nu se producă aerarea și am decis să evacuăm cât mai repede celelalte persoane. (...) Persoanele le-am evacuat cu ajutorul plăpumilor, păturilor și tot ce am avut la îndemână și le mulțumesc celor trei, patru, cinci colegi de la poliție care ne-au ajutat enorm de mult", a declarat Negrescu.O persoană a murit și alte 19 au fost intoxicate cu fum, fiind transportate la spital, într-un incendiu care izbucnit, sâmbătă dimineață, la un cămin de bătrâni din Capitală.sursa: romaniatv.net