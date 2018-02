Mărturia unui poliţist, după un caz de viol. "Am 32 de ore nedormite, 24 dintre acestea neplătite"

Mărturia unui polițist, după un caz de viol. "Am 32 de ore nedormite, 24 dintre acestea neplătite"

V-ați gândit, pentru o secundă, cum ar arăta o țară în care cei plătiți să aplice legea și să asigure ordinea publică ar lucra doar în prima parte a zilei? Dar dacă ar fi nevoiți să muncească suplimentar fără să fie plătiți? Din păcate, exercițiul de imaginație de mai sus a devenit realitate. O realitate crudă care poate avea repercusiuni asupra cetățenilor și siguranței sociale.Un polițist constănțean, cu experiență, din Mangalia, îi explică ministrului Afacerilor Interne, printr-un fapt concret, de ce gândirea autorităților centrale este defectuoasă și nu se aplică în realitate.Zilele trecute, o tânără de 20 de ani, operatoare la o casă de pariuri din localitatea Pecineaga, a acuzat că a fost violată la locul de muncă. Polițiștii constănțeni au fost chemați din timpul liber pentru a face cercetări în acest caz.„Am «împlinit» 32 de ore nedormite. 32 de ore, dintre acestea 24 fiind neplătit, alături de colegi împreună cu care am încercat să demonstrăm că un suspect de viol merită să stea după gratii. Atât eu, cât și alți colegi, am sărit din pat, din statul acasă. Neplătiți de această dată, am venit să ne facem datoria. Eram liber, aș fi putut să nu fac nimic. Cum v-ați închipuit ca cineva să ceară ajutorul poliției, iar polițiștii să spună «îmi pare rău, sunt în timpul liber, nu am cum să vă ajut?» Cum te mai poți uita în ochii unui om?”, a declarat agent șef adjunct Dan Georgescu, membru al Sindicatului Național al Polițiștilor din România.În ciuda faptului că bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și acuzat că și-a bătut și violat fosta iubită, magistrații au considerat că nu se impune arestarea preventivă în acest caz, lăsându-l pe individ în libertate.Deși au fost dezamăgiți de finalitatea acestui caz, polițiștii constănțeni s-au arătat și mai nemulțumiți de întreaga situație a sistemului, în contextul în care ministrul Carmen Dan a declarat că nu plătește statul acasă, făcând referire la încetarea remunerării permanenței la domiciliu.„Ok, nu ne plătiți, dar nu mi se pare corect să muncești pe degeaba. Oriunde în lumea asta, cine muncește peste programul normal de lucru este recompensat financiar. Acel «stat acasă» recompensa pe cei care, în realitate, erau la dispoziția oamenilor. Cei care, în câteva minute, vin și fac cercetarea la un accident, la un furt, care îți caută copilul pierdut, etc. Mi-aș dori sincer să nu fie nevoie să ne plătiți. Nu este vina noastră că suntem puțini. Știu, o să aud vechea placă: «voi v-ați ales să faceți asta». Eu nu mi-am ales să muncesc pe gratis. Și nu cred că cineva lucrează pe gratis. Voi munciți pe gratis?”, mai adaugă agent șef adjunct Dan Georgescu.La data de 31 decembrie 2017 a încetat aplicarea majorării pentru permanența la domiciliu, acordat pentru câteva luni, pentru câteva mii de polițiști. Această majorare de 40% se raporta la salariul de funcție, diferit de la polițist la polițist, și la numărul de ore individual aferent prezenței la domiciliu.„Această măsură temporară a fost cunoscută de către instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și angajații acestora, dar și de organizațiile sindicale. Prin creșterea unor sporuri, MAI are ca scop diminuarea efectului eliminării majorării pentru permanența la domiciliu, dar și promovarea și susținerea muncii, apreciind că în aplicarea acestei majorări au existat situații care nu au răspuns acestui scop”, au justificat măsura reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne.