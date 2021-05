Mărturia unui fost consumator de droguri: „Cădeam într-o râpă adâncă și nu îmi dădeam seama!”

Marius este unul dintre tinerii care au apelat în anii trecuți la specialiștii Agenției Naționale Antidrog pentru că avea nevoie de ajutor să renunțe la droguri și recunoaște că, și după o bună perioadă de abstinență, încă se mai gândește la stupefiante și senzațiile pe care i le dădeau.





„Am început să consum cannabis în 2005, în Olanda. Acolo, cumpăram de la magazin, căci era legal. Am revenit în țară după doi ani și am început să cumpăr ilegal, bineînțeles. Consumam zilnic și am făcut așa timp de un an și jumătate sau doi, chiar mai bine. Am început să consum cannabis pentru că voiam să mă las de ceva mai tare, de heroină. Ideea mea era să continui cu ceva mai slab, ca să pot să reduc de tot. Nu am reușit să scap în niciun fel. Îți dau o dependență fizică, poate mai mare decât cea psihică”, spune tânărul.





Urmările au fost distructive. Consuma zilnic droguri, familia îi reproșa mereu, apăreau certuri și scandaluri. Prietenii ajunseseră să fie numai din cercul consumatorilor de droguri, iar restul aspectelor din viață nu mai contau. Marius mărturisește că se refugia într-o realitate amăgitoare, construită de fumurile drogurilor. „Când fumam, aveam o stare de relaxare. Este o senzație unică, nu știu să o explic. Dar totul este de moment, de clipa în care tragi din joint; apoi nu mai este nimic, totul se rezumă la momentul când fumezi, atunci ești în lumea în care vrei tu. Eu râdeam mult, din orice glumă, din orice îmi aduceam aminte. De asemenea, aveam o stare de somnolență. Cu familia… mă certam. Prietenii, dacă nu mai aveam bani de droguri, nu mă mai vedeau cu aceeași ochi. Cădeam într-o râpă adâncă și nu îmi dădeam seama”, își amintește Marius de zilele dinainte să ceară ajutorul specialiștilor antidrog.



171 de consumatori au cerut ajutorul specialiștilor, în 2020





Se impune precizat că, pe parcursul lui 2020, un număr de 171 de consumatori de substanțe ilicite au solicitat sprijinul specialiștilor din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, pentru tratarea dependenței, mai mulți decât în anii anteriori (153 în 2019 și 141 în 2018).





Dependența este o boală cronică, care rămâne o provocare pentru consumatorii de droguri pe tot parcursul vieții. Chiar și după ce se opresc din a mai fuma, priza sau a-și injecta drogurile râvnite, o parte dintre repercusiunile dependenței îi „însoțesc”; este un fapt pe care îl află în ședințele terapeutice, și anume că lupta cea mai grea nu este să renunțe la droguri, ci să reziste dorinței constante de a relua viciul.