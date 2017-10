Mărturia teribilă a constănţeanului care a supravieţuit atacului terorist din Algeria

4

umbla cu pikle in armata

cacaciosu asta umbla cu pile prina rmata in 1998 si se cotea de la isntructie. un pilos ordinar ce a terminat facultatea cu spaga verificati la cunostinte nu va mai luati dupa vorbe. in armata era in gasca de smecgeri cu pilosii de teodorescu, pokararul din navodari de la iefs cta cu p se numea, era in gasca d epilosi ordinari. a facut armata in perf feb-aug 1998 in cta. un excroc ordinar, un fitos, se dadea lovit sa nu stea in unitate, un nenorocit. DUMNEZEU TEA LOVIT IACHIME BLESTEMAT SA FII IN WECII WECILOR BESTIEEEEEEEEE